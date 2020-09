Dialogo di mezzogiorno: domani in diretta con Vito Bovino

È Vito Bovino il secondo ospite del "dialogo di mezzogiorno", l'intervista condotta dal direttore Giuseppe Di Bisceglie con i candidati alla carica di primo cittadino della città di Corato.Siamo agli sgoccioli di una campagna elettorale molto impegnativa, che ha visto una partecipazione importante da parte dei cittadini, la cui presenza ha riempito le piazze in ogni occasione pubblica organizzata dagli aspiranti sindaci.Quest'ultima settimana è determinante, soprattutto per gli indecisi, per farsi una idea completa e solida sulla politica perseguita dai candidati, sulla loro personalità, sull'idea di città che hanno per il futuro.Le interviste, dunque, si propongono di aprire una finestra sui vari aspetti della vita cittadina.Appuntamento in diretta, domani a mezzogiorno, su CoratoViva e sulla pagina Facebook di CoratoVIva. Gli ascoltatori potranno interagire in diretta durante la trasmissione attraverso domande e commenti.