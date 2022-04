Direzione Corato: «A quanti bandi Pnrr il Comune ha partecipato?»

Vuole saperne di piuù, Direzione Corato, rispetto all'atteggiamento tenuto dall'amministrazione guidata dal Sindaco Corrado De Benedittis in merito all'adesione a bandi relativi al, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Venerdì 22 aprile è prevista una riunione della massima assise cittadina (link all'articolo) nel corso della quale saranno illustrate due interrogazioni presentate da Direzione Corato «a fronte delle ripetute sollecitazioni e richieste finalizzate a conoscere le azioni intraprese per sfruttare le numerose opportunità messe a disposizione dal Pnrr. A queste sollecitazioni e richieste, purtroppo, non è mai seguito alcun riscontro».I componenti del gruppo che fa a capo all'ex Sindacohanno rimarcato: «Ad esclusione del convegno del 04 febbraio scorso, su questo importante tema non vi è stato nessun coinvolgimento dei consiglieri comunali, delle commissioni preposte, e, soprattutto, della cittadinanza.Da dicembre 2021 sono stati pubblicati numerosi bandi a valere sul Pnrr, per i quali era prevista la partecipazione diretta dei Comuni. Tra gli ambiti per i quali sarebbe stato possibile presentare progetti, per esempio, figurano la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi, la ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati.A quanti di questi bandi il Comune di Corato ha partecipato? Ed in caso positivo, perché la cittadinanza, i consiglieri comunali, i componenti delle commissioni non sono stati coinvolti e nemmeno informati?» si sono chiesti da«A breve saranno pubblicati nuovi avvisi pubblici a valere sulle risorse del Pnrr, nell'ambito delle missioni già individuate; come l'amministrazione comunale si sta preparando per intercettare tutte queste opportunità? Il Pnrr costituisce opportunità uniche, che non si possono e non si devono perdere» hanno concluso.