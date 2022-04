È in programma venerdì 22 aprile alle ore 16:30 in prima convocazione, ed eventualmente alla stessa ora di martedì 26 in seconda convocazione, una riunione straordinaria del consiglio comunale di Corato, convocata dal presidentein sala consiliare.Quattro i punti iscritti all'ordine del giorno: un'interrogazione riguardo l'eventuale partecipazione del Comune a un bando relativo al Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) presentata dai consiglieri Ignazio Salerno, Leonardo Bucci, Gabriele Diaferia e Luigi Perrone, che hanno presentato un'ulteriore interrogazione specifica sugli impianti sportivi da finanziare nell'ambito del Pnrr. Quasi tutti i consiglieri risultano invece firmatari di una mozione in merito all'attuazione dell'offerta sanitaria prevista per il Comune di Corato. Previsto anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il servizio di manutenzione fontane ed impianti idrici risalente al 2019.La riunione sarà aperta al pubblico con obbligo di possesso di mascherina Ffp2 oltre che di Green pass e trasmessa via streaming sui canali ufficiali del Comune di Corato.