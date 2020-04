DL Cura Italia, possibile uscire per la cura dei terreni agricoli

"A seguito di diverse interlocuzioni avute sia con i Ministri competenti e la Prefettura, in Commissione Bilancio è stato accolto l'emendamento n.105.2 a mia firma, unitamente ad altri colleghi senatori M5S, al Decreto Cura-Italia.Con questo emendamento saranno consentiti gli spostamenti, anche fuori dal comune di residenza, per poter provvedere sia alla cura e alla pulizia di tutti i terreni, sia ad attuare le misure fitosanitarie per le piante infette da XYLELLA.Sono orgogliosa che il Governo abbia voluto accogliere le istanze pervenutemi da molti cittadini pugliesi e di cui mi sono fatta portavoce.L'approvazione di questo emendamento dimostra la vicinanza al territorio e alla sua valorizzazione, tenendo presente che in Puglia l'agricoltura è fonte di ricchezza".Lo afferma in una nota la Senatrice del Movimento 5 Stelle Angela Anna Bruna Piarulli