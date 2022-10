Dopo 30 anni torna in Fiera del Levante il Luna park

Dopo circa 30 anni è tornato alla Campionaria ilcon attrazioni per grandi e piccoli. Su una superfice di 10.000 mq sono state installate 19 attrazioni: 9 per adulti, 3 giochi a premi e 7 giostre per bambini.Sono presenti ladi 25 metri (la stessa che si trova in Piazza Umberto a Bari nel periodo natalizio) dalla quale si può ammirare l'intero quartiere fieristico; le, di grandi e piccole dimensioni, le gettonatissime, che dal suo nome in italiano cavalletta lascia ben intendere il suo utilizzo, ilprettamente per adulti, il classico, le adrenalinicheper i più temerari. Sebbene la Campionaria sia stata spostata a metà ottobre, in Fiera sono presenti anche le, che vedono divertirsi insieme adulti e bambini. Sempre per la famiglia ci sono anchee il. La prima è costituita da due piani di specchi, giochi e animazioni tutte da ridere. L'altro invece è una giostra con visione multi dimensionale, con effetti speciali all'interno con acqua e aria che danno la sensazione di essere immersi nello scenario che si osserverà con gli speciali occhiali. C'è anche l'effetto "topolino" ottenuto grazie a dei tubicini posizionati a terra. A chiudere il parterre di attrazione, infine, ci sono ilper i più piccoli, le, ilMolte di queste giostre, selezionate e gestite dai giostrai operanti a Bari Elvis Lavoratti e Sergio Perris, soprattutto quelle più grandi per adulti, funzionano grazie a gruppi elettrogeni. Tutte utilizzano luci a led con consumi elettrici bassi. Quelle a motore sono tutte a bassa tensione con la 24v, quindi con consumi minimi.