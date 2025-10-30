Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine

Gli elenchi degli scrutatori e delle riserve è consultabile presso il sito istituzionale del Comune

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, il sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione a Corato per le elezioni regionali in Puglia, previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Gli elenchi degli scrutatori e delle riserve è consultabile presso il sito istituzionale del Comune di Corato: