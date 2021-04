Emiliano alimenta la speranza: "Forse da lunedì arancioni"

"Siamo in zona rossa per i pranzi di Pasqua" ha detto il Governatore

"La variante inglese - ha spiegato - scappa di mano in un secondo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale, sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e quindi azzerare il lavoro di due settimane. Perché la variante è velocissima nel contagio. Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua".



"Capisco perfettamente - ha concluso - che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale però è ancora pericolosissimo".

È un Michele Emiliano ottimista quello che oggi è intervenuto nella trasmissione di La7 Coffee Break. Il governatore si è lasciato andare a previsioni circa le restrizioni nella prossima settimana lasciando intendere la possibilità che la Puglia diventi zona arancione."È probabile" - ha detto Emiliano - che da lunedì la Puglia torni "in zona arancione, perché effettivamente adesso la curva ha ricominciato a scendere in picchiata".