Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia
«Credo che la politica debba tornare ad ascoltare chi lavora, produce e vive ogni giorno le difficoltà del territorio»
Corato - giovedì 30 ottobre 2025
Il coratino Enzo Mastrodonato, imprenditore del settore florovivaistico e da anni voce del mondo produttivo locale, annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia nella lista "Per la Puglia" del candidato presidente Antonio Decaro.
Figura conosciuta nel territorio per il suo impegno nel comparto agricolo e per la costante attenzione ai temi dello sviluppo economico, Mastrodonato sceglie di mettere la propria esperienza al servizio della comunità, con una visione concreta e legata ai bisogni reali delle persone.
"Ho deciso di candidarmi – spiega Mastrodonato – perché credo che la politica debba tornare ad ascoltare chi lavora, produce e vive ogni giorno le difficoltà del territorio. La Puglia ha bisogno di meno promesse e più concretezza, di una Regione che accompagni le persone e le imprese, non che le ostacoli."
Tra i temi centrali della sua campagna ci sono lo sviluppo economico, il sostegno alle imprese agricole e florovivaistiche, la tutela dell'ambiente e le opportunità per le nuove generazioni. Obiettivi che nascono dall'esperienza diretta nel tessuto produttivo della Murgia e della provincia di Bari, dove le imprese locali rappresentano una risorsa fondamentale.
"Dobbiamo valorizzare il lavoro e la competenza – aggiunge – investendo su formazione, innovazione e qualità della vita. Solo così la Puglia potrà crescere, restando vicina a chi ogni giorno tiene viva questa terra."
Con questa candidatura, Enzo Mastrodonato punta a portare in Consiglio regionale una voce radicata nel territorio, capace di unire esperienza, concretezza e ascolto.
Il 23 e 24 novembre sarà in lista con "Per la Puglia – di Antonio Decaro", con l'impegno di rappresentare chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno allo sviluppo della nostra regione.
