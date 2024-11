Tentano due furti in poche ore, ma arriva la Metronotte

Sono ben due i tentativi di furto sventati dalle guardie particolari giurate della Metronotte, nella serata di ieri, presso altrettante villette.Una ubicata al viale del Noce ed una in contrada Tratturello Pedale. In entrambi i casi i sistemi di allarme hanno attivato l'intervento delle nostre pattuglie dislocate in zona, per il tramite della nostra Centrale Operativa.L'arrivo delle nostre GpG ha permesso di mettere in fuga i malintenzionati prima che potessero arraffare alcunché. Dei fatti sono state informate le Forze dell'Ordine.