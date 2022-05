Castel del Monte ancora una volta protagonista sulla scena internazionale. Martedì 10 maggio, nel corso della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino, lo splendido maniero federiciano, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, ha fatto da cornice alla cartolina di presentazione del gruppo Intelligent Music Project, che ha rappresentato la Bulgaria nella grande manifestazione musicale vista da centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo.La Rai, per raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del Bel Paese, ha scelto 40 siti simbolici d'Italia per accompagnare le tradizionali "cartoline" che precedono l'esibizione della singola nazione partecipante. Aè stato quindi abbinato il gruppo bulgaro degli Intelligent Music Project, che hanno eseguito in lingue inglese il brano "Intention". La cartolina della meraviglia frutto della volontà di Federico II non sarà mostrata nella finale di sabato 14 maggio, alla quale la Bulgaria non ha ottenuto l'accesso, risultando tra le 7 nazioni eliminate dalla competizione. Resta l'enorme vetrina concessa dal più grande evento non sportivo mondiale alla Bat attraverso il suo luogo più riconosciuto.