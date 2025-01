Euterpe Best Music School, al via le iscrizioni per la 24esima edizione

Il prestigioso Concorso Nazionale di Musica "Euterpe" giunge alla sua 24esima edizione e si prepara a riunire giovani talenti provenienti da tutta Italia.Dal 12 al 16 maggio 2025 presso l'Astoria Palace di Corato (Bari) si terranno le sessioni di "Euterpe Best Music School", un'opportunità unica per le scuole di musica che intendono mettersi alla prova su un palcoscenico di rilevanza nazionale.Possono iscriversi a questa competizione Solisti, Gruppi da Camera, Cori ed Orchestre di giovani musicisti fino a 18 anni iscritti a scuole statali o private.A sottolineare l'importanza della manifestazione è il Maestro Francesco De Santis, direttore artistico del concorso: «Euterpe Best Music School non è solo una competizione, ma un'occasione di crescita per tutti i partecipanti. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani musicisti un contesto stimolante in cui possano esprimere il proprio talento e confrontarsi con coetanei e professionisti del settore».L'iniziativa gode del patrocinio della Regione Puglia e del sostegno di importanti enti e fondazioni, tra cui la Fondazione Cannillo, il Rotary Club Corato e la Fondazione Vincenzo Casillo. La sinergia tra istituzioni e realtà locali contribuisce a valorizzare il territorio e a promuovere la cultura musicale tra le nuove generazioni.«Il successo di Euterpe è frutto di un grande lavoro collettivo, reso possibile grazie al supporto di chi crede nella musica come strumento di formazione e inclusione», prosegue De Santis. «Ogni edizione è un viaggio attraverso le emozioni e l'impegno di giovani talenti, e siamo orgogliosi di poter offrire loro una vetrina di qualità».Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 23 aprile 2025. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento, gli interessati possono visitare il sitowww.concorsoueuterpe.it o contattare l'organizzazione via email all'indirizzoinfo@concorsoeuterpe.it.Con una lunga tradizione alle spalle, il Concorso "Euterpe" continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale, mantenendo viva la passione per la musica e sostenendo il percorso formativo delle nuove generazioni di artisti.