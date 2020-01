Evo Forum in Puglia con due incontri a Corato e Lecce

La Fondazione Italiana Sommelier di Puglia incontrerà, in due appuntamenti a Corato e Lecce, produttori, esperti e giornalisti del settore per promuovere lacultura dell'olio extravergine in Puglia attraverso dibattiti, testimonianze e degustazioni per raccontare la qualità del nostro olio e costruire il suo futuro.Torna, infatti, in Puglia "", fortemente voluto ed organizzato dache da anni porta avanti con passione e serietà un grande progetto di diffusione culturale legato appunto all'olio, settore strategico per la promozione del Made in Italy nel mondo.Si tratta di uno degli eventi più attesi dell'anno per chi, nella nostra terra, considera l'olio extravergine d'oliva una delle fonti di ricchezza più importanti, fondamentali e da tutelare. Ricchezza soprattutto umana, perché l'olio rappresenta l'essenza di un'identità che oggi cerca nella sua storia la via della rinascita e del riscatto.Due incontri che si terranno il 31 gennaio a(presso La Locanda di Beatrice) e l'1 febbraio a(presso Hotel President Lecce - Vestas Hotels & Resorts), entrambi alle ore 19.00, con dibattiti e degustazioni per riflettere sul presente e, soprattutto, sul futuro dell'olio extravergine di oliva.Evo Forum mette infatti al centro del dibattito il concetto di qualità insieme a produttori, esperti del settore, giornalisti specializzati. Quest'anno lo farà con, assaggiatore e relatore ufficiale dell', nonché responsabile nazionale Olio di Coldiretti.Come sempre saranno preziose le sue parole per chi opera nel mondo dell'olio o chi intende entrarci per lavoro o semplice passione.porterà la sua esperienza di presidente Coldiretti Puglia e produttore di olio extravergine di qualità,presidente di Coldiretti Lecce ripercorrerà il suo impegno per la tutela e valorizzazione dei nostri ulivi e il senatoreracconterà la soddisfazione per la recentissima "", al cui emendamento, approvato con la legge di bilancio 2020, ha lavorato a lungo.Evo Forum sarà anche l'occasione per presentare i Corsi Professionali 2020 per diventare. Fondazione Italiana Sommelier è l'unica realtà a farlo in Puglia, perché crede profondamente nell'opportunità di crescita del territorio attraverso professionisti competenti che sappiano distinguere e raccontare al mondo la bellezza e la storia dell'olio extravergine di oliva.Le serate vedranno l'intervento del presidente di Fondazione Italiana Sommelier Puglia,, che presenterà i Corsi di Qualificazione Sommelier dell'Olio.Seguirà la degustazione con la selezione dei grandi oli provenienti da tutta Italia, presenti nella storica "Guida Olio Bibenda 2020" e premiati con le "5 Gocce". I banchi d'assaggio vedranno all'opera i Sommelier dell'Olio pugliesi, formati dall'Associazione Italiana Sommelier dell'Olio.