Premiazione dei contest per la valorizzazione dell’olio coratino

Si è tenuta ieri 12 gennaio la premiazione dei vincitori dei contest. La Sala Verde del Palazzo di Città ha accolto tutti i partecipanti che si sono dilettati per la valorizzazione e il riconoscimento dell'olio extravergine monocultivar Coratina attraverso differenti linguaggi.hanno messo alla prova i tanti partecipanti che, con fantasia e creatività, hanno esaltato il tipico prodotto coratino.Presenti alla premiazione l'assessora Concetta Bucci, la presidente di "Terre di Coratina" Marianna Acquaviva e il presidente dell'associazione "Freedom" Giacomo Verduno.Tre i vincitori che si sono distinti:L'incanto coratino è stato e continua ad essere partecipazione e identità, confermando come l'olio coratino continui ad essere valore e risorsa per la città.«Io sono felicissima della partecipazione che abbiamo avuto quest'anno», ha affermato Marianna Acquaviva. «Il nostro intento era quello di aumentare il numero dei partecipanti. L'anno scorso siamo partiti con questi contest e quest'anno abbiamo cercato di rincarare la dose. Noi siamo già con la testa che pensa al prossimo anno e speriamo anche in una partecipazione sempre maggiore».«Il senso di appartenenza è quello che lega tutti i cittadini di un paese e noi dobbiamo essere fieri di ciò che rappresentiamo e del nostro olio», sono state le parole di Giacomo Verduno. «Dobbiamo essere fieri anche di tutto ciò che è stato fatto durante il periodo natalizio per Corato in generale perché ha consentito a turisti provenienti da varie parti della Puglia di poter vedere con i propri occhi la bellezza del nostro paese».