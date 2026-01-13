Premiazione contest. <span>Foto Anna Lops</span>
Premiazione contest. Foto Anna Lops
Eventi

Premiazione dei contest per la valorizzazione dell’olio coratino

La Sala Verde premia creatività e partecipazione

Corato - martedì 13 gennaio 2026 10.14
Si è tenuta ieri 12 gennaio la premiazione dei vincitori dei contest "Obiettivo coratina", "La Coratina in Mostra" e "Una regina in cucina". La Sala Verde del Palazzo di Città ha accolto tutti i partecipanti che si sono dilettati per la valorizzazione e il riconoscimento dell'olio extravergine monocultivar Coratina attraverso differenti linguaggi.

Fotografie, vetrine e creazioni gastronomiche hanno messo alla prova i tanti partecipanti che, con fantasia e creatività, hanno esaltato il tipico prodotto coratino.

Presenti alla premiazione l'assessora Concetta Bucci, la presidente di "Terre di Coratina" Marianna Acquaviva e il presidente dell'associazione "Freedom" Giacomo Verduno.

Tre i vincitori che si sono distinti: Costantino Saddaro per "Obiettivo Coratina", Vanity per "La Coratina in Mostra" e Angela Galeno per "Una regina in cucina".

L'incanto coratino è stato e continua ad essere partecipazione e identità, confermando come l'olio coratino continui ad essere valore e risorsa per la città.
7 fotoPremiazione contest
Premiazione contest
«Io sono felicissima della partecipazione che abbiamo avuto quest'anno», ha affermato Marianna Acquaviva. «Il nostro intento era quello di aumentare il numero dei partecipanti. L'anno scorso siamo partiti con questi contest e quest'anno abbiamo cercato di rincarare la dose. Noi siamo già con la testa che pensa al prossimo anno e speriamo anche in una partecipazione sempre maggiore».

«Il senso di appartenenza è quello che lega tutti i cittadini di un paese e noi dobbiamo essere fieri di ciò che rappresentiamo e del nostro olio», sono state le parole di Giacomo Verduno. «Dobbiamo essere fieri anche di tutto ciò che è stato fatto durante il periodo natalizio per Corato in generale perché ha consentito a turisti provenienti da varie parti della Puglia di poter vedere con i propri occhi la bellezza del nostro paese».
  • Olio extravergine di oliva
