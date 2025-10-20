Sicurezza nelle campagne in vista della campagna olivicola: riunione di coordinamento a Corato

incremento della presenza di pattuglie e mezzi di vigilanza nelle aree rurali;

installazione di cartelli informativi con i numeri di emergenza (Consorzio Guardie Campestri, Istituti di vigilanza e 112);

intensificazione dei controlli presso i frantoi;

servizi di scorta per i trasporti più esposti;

scambio di informazioni costante tra forze dell'ordine e istituti di vigilanza.

Nella Sala Consiliare del Comune di Corato si è svolta oggi una riunione di coordinamento avente ad oggetto laL'incontro si inserisce nel percorso di collaborazione avviato a seguito della riunione tenutasi ine di quella territoriale tra i sindaci del, con l'obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza nelle aree rurali durante il periodo della raccolta delle olive.Alla riunione, presieduta dal, hanno partecipato rappresentanti delle(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale), degli, delle, deie deiDurante l'incontro sono stati analizzati i principali fenomeni criminosi che si verificano nel periodo della raccolta – in particolare– e sono state condivise misure di prevenzione e contrasto.Tra le proposte operative emerse:Tutti i partecipanti hanno confermato la disponibilità a collaborare per garantire una, promuovendo al contempo unaL'Amministrazione comunale continuerà a coordinare le attività sul territorio, in sinergia con le autorità competenti e le organizzazioni di categoria, per assicurare un efficace presidio delle campagne nel corso dell'intera stagione olivicola.