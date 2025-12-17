Olio di oliva
Eventi

Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese

In programma venerdì 19 dicembre

Corato - mercoledì 17 dicembre 2025 11.39 Comunicato Stampa
Le prospettive di sviluppo dell'olivicoltura pugliese e le opportunità offerte dal Piano Olivicolo Nazionale saranno al centro dell'incontro "ColtivItalia - Opportunità per il Piano Olivicolo Pugliese", in programma venerdì 19 dicembre alle ore 17:30 presso la " Cantina Sociale" Terra Maiorum di Via Castel del Monte, 184 a Corato.

L'iniziativa è promossa dal Dipartimento Economia Rurale & Agroalimentare - Circolo territoriale Fratelli d'Italia Corato, con l'obiettivo di creare un momento di confronto tra istituzioni, rappresentanti politici e operatori del settore agricolo , pilastro dell'economia pugliese. Infatti il DDL "Coltiva Italia"stanzia circa 1 miliardo di euro (2026-2028) per rilanciare l'intero Settore, con focus su Sovranità alimentare, Zootecnia, Olivicoltura, Ricambio generazionale e Semplificazione burocratica.

Dopo i saluti iniziali, affidati al Luigi Patruno (Coordinatore cittadino FdI), Pina Ferri (Capo Dipartimento Economia Rurale e Agroalimentare), Tommaso Scatigna (Consigliere regionale FdI), On. Michele Picaro (Europarlamentare FdI-Coordinatore provinciale), Sen. Filippo Melchiorre (Vice coordinatore regionale FdI) e On. Marcello Gemmato (Sottosegretario alla Salute – Coordinatore regionale FdI), seguirà un intervento di apertura di Vita Maria Nocco, componente della Commissione Agricoltura del Senato.

Le conclusioni saranno affidate a Marco Cerreto, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che illustrerà le linee strategiche e le opportunità concrete per il rilancio e la tutela della filiera olivicola pugliese. A moderare l'incontro sarà il giornalista Franco Tempesta.

Al termine dell'evento è previsto un momento conviviale con lo scambio degli auguri di Natale. L'appuntamento rappresenta un'occasione importante per agricoltori, tecnici e cittadini interessati ad approfondire strumenti, risorse e politiche a sostegno di uno dei settori più identitari del territorio.
  • Olio extravergine di oliva
Altri contenuti a tema
