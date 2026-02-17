Eventi
Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
Le aziende avranno l’opportunità di presentare, far degustare e vendere direttamente al pubblico i propri oli
Corato - mercoledì 18 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato comunica che dal 13 al 15 marzo 2026 a Trieste si terrà la 18ª edizione di Olio Capitale, il prestigioso Salone degli oli extravergini tipici e di qualità. Anche per il 2026, per il quarto anno consecutivo, l'Amministrazione comunale sarà presente in fiera con uno spazio dedicato all'interno dell'area riservata alle Associazione Nazionale Città dell'Olio – Città dell'Olio della Puglia.
L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la vocazione olivicola di Corato, testa di ponte di tradizione, qualità e cultura del territorio, oltre che di valorizzare le eccellenze produttive e la ricchezza del nostro patrimonio agroalimentare. La manifestazione rappresenta un'importante vetrina nazionale per le piccole e medie imprese: le aziende avranno l'opportunità di presentare, far degustare e vendere direttamente al pubblico i propri oli extravergine di oliva e prodotti derivati.
I produttori di olio EVO interessati a partecipare con uno spazio dedicato alla vendita e alla degustazione – all'interno dell'area "Città dell'Olio della Puglia" – possono compilare il modulo di adesione disponibile al link entro le ore 20:00 del 22 febbraio 2026.
Al termine della raccolta delle manifestazioni di interesse, il Comune convocherà le aziende aderenti per concordare le modalità di partecipazione e le attività da svolgere durante la Fiera, in modo da organizzare al meglio la presenza di Corato e valorizzare le produzioni locali.
L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la vocazione olivicola di Corato, testa di ponte di tradizione, qualità e cultura del territorio, oltre che di valorizzare le eccellenze produttive e la ricchezza del nostro patrimonio agroalimentare. La manifestazione rappresenta un'importante vetrina nazionale per le piccole e medie imprese: le aziende avranno l'opportunità di presentare, far degustare e vendere direttamente al pubblico i propri oli extravergine di oliva e prodotti derivati.
I produttori di olio EVO interessati a partecipare con uno spazio dedicato alla vendita e alla degustazione – all'interno dell'area "Città dell'Olio della Puglia" – possono compilare il modulo di adesione disponibile al link entro le ore 20:00 del 22 febbraio 2026.
Al termine della raccolta delle manifestazioni di interesse, il Comune convocherà le aziende aderenti per concordare le modalità di partecipazione e le attività da svolgere durante la Fiera, in modo da organizzare al meglio la presenza di Corato e valorizzare le produzioni locali.