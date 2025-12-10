"Corato Cultivar Bellezza": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni

Nasce, un innovativo progetto promosso dall'per valorizzare il patrimonio artistico, storico e agroalimentare e promuovere l'internazionalizzazione della città, tra le mete più autentiche e sorprendenti della Puglia, ufficialmente inclusa con decreto nell'elenco regionale delle Città d'Arte e in quello dei Comuni a economia prevalentemente turistica.

"Questa iniziativa rappresenta un tassello importante e ulteriore nel percorso di marketing territoriale avviato da questa Amministrazione – dichiara Concetta Bucci, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive - Corato, terra della cultivar Coratina, sta ottenendo negli ultimi anni il giusto riconoscimento nel panorama turistico, culturale e olivicolo-oleario. La partecipazione alle fiere, la costituzione dell'Associazione Terre di Coratina e tutti gli eventi realizzati in città dalla Coratina in Festa al Festival GustoJazz, insieme a molte altre iniziative, hanno generato un impatto significativo sul territorio e favorito la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione dell'olio EVO. Con la presentazione del brand Corato Cultivar Bellezza vogliamo ampliare ulteriormente gli orizzonti: far conoscere la città, la sua cultivar, le nostre bellezze, le nostre tradizioni e il nostro olio, il nostro autentico oro verde."

Corato è anche. Qui sorge il(o Chianca dei Paladini), monumento risalente all'età del Bronzo e simbolo del culto dei defunti nella preistoria, scoperto nel 1913 dall'archeologo Marco Gervasio.Nel suo patrimonio culturale spiccano il, varie dimore storiche tra cui, e la, scrigno di documenti e conoscenze che raccontano l'anima di un luogo in cui passato e futuro si incontrano.Dall', la città di Corato apre le sue porte al pubblico, agli operatori del settore enogastronomico e agli amanti della cultura e del gusto, per un': l'ulivo simbolo del territorio e icona dell'olio d'oliva extravergine pugliese nel mondo.Tre giorni diper celebrare il legame profondo tra. Un programma che intreccia, offrendo un racconto autentico e contemporaneo della città, dove ogni pietra, ogni aroma e ogni suono custodiscono un frammento di storia e identità.Tra gli appuntamenti,il prestigiosoallepresso il, definito il "Piccolo Petruzzelli" per la sua eleganza e l'atmosfera unica.Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale.Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse, creative e stimolanti, è apparso sulla scena a metà degli anni'60, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo.Fearless Five è il nuovo progetto di Rava, un quintetto "senza paura" composto da una nuova generazione di musicisti, che mette insieme energie giovani e creative, insieme all'enorme esperienza del band leader.L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion, è promosso e sostenuto dal Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture nell'ambito della stagione teatrale e musicale 2025-2026 "La grammatica delle abitudini".In serata, la tradizione incontra la spiritualità nel suggestivo scenario del Duomo/Chiesa Matrice, con lae l', rito ancestrale di luce e calore, eredità dei culti contadini che celebrano la vita e la rinascita., un albero secolare che rappresenta il patrimonio genetico e identitario di questa cultivar: un simbolo vivente della continuità tra natura, cultura e comunità.ideato e realizzato da PugliArmonica e, a seguire, la, evento enogastronomico dedicato all'olio extravergine d'oliva di qualità della varietà, che unisce le tradizioni del territorio alle nuove visioni dell'olivicoltura e dell'olio del futuro." vuole essere un, un invito a scoprire la Puglia più autentica, dove la