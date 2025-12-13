Così parla un albero. <span>Foto Anna Lops</span>
Eventi

“Così parla un albero”: il viaggio sensoriale nell’olio

“Terre di Coratina” tra musiche e narrazioni

Corato - sabato 13 dicembre 2025 13.17
Continuano gli appuntamenti con "La Coratina in Festa" con l'olio come protagonista indiscusso.

Si è tenuto ieri 12 dicembre, presso il Museo della città e del territorio, "Così parla un albero", un evento che ha visto la partecipazione dei diversi produttori di "Terre di Coratina".

Uno spazio emozionale che ha coinvolto i cinque sensi mediante una connessione tra ulivo e musica: la sensibilità e la cura della produttrice Mariolina Randolfi hanno regalato un'immedesimazione totale in un viaggio sensoriale sulle radici, il territorio e la memoria.

Le voci narranti di Mariolina, Grazia Lastella ed Eleonora Loiodice, accompagnate dalle musiche originali di Nicola Loiodice, hanno guidato il pubblico in un percorso in cui, ancora una volta, è intimo e primordiale il rapporto tra comunità e pianta.
8 foto
Un accento è stato posto sull'albero millenario, fiore all'occhiello della nostra zona e albero madre della coratina. Un tesoro che in pochi conoscono, ma che oggi è un enorme vanto per il nostro territorio.

A seguire una degustazione di olio da parte dei produttori dell'associazione. Non solo. Presente anche la pasticceria Gattulli con il "Gattolio" e la "Coratina", i dolci tipici realizzati con l'olio.
  • Olio extravergine di oliva
