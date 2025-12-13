“Così parla un albero”: il viaggio sensoriale nell’olio

8 foto Così parla un albero

Continuano gli appuntamenti con "" conSi è tenuto ieri 12 dicembre, presso il Museo della città e del territorio, "", un evento che ha visto la partecipazione dei diversi produttori di "Terre di Coratina".che ha coinvolto i cinque sensi mediante una connessione tra ulivo e musica: la sensibilità e la cura della produttricehanno regalato un'immedesimazione totale in un viaggio sensoriale sulle radici, il territorio e la memoria.Le voci narranti di, accompagnate dalle musiche originali di Nicola Loiodice, hanno guidato il pubblico in un percorso in cui, ancora una volta, è intimo e primordiale il rapporto tra comunità e pianta.Un accento è stato posto sull', fiore all'occhiello della nostra zona e albero madre della coratina. Un tesoro che in pochi conoscono, ma che oggi è un enorme vanto per il nostro territorio.A seguire una degustazione di olio da parte dei produttori dell'associazione. Non solo. Presente anche lacon il "Gattolio" e la "", i dolci tipici realizzati con l'olio.