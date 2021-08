Festa patronale, il Comune chiarisce: «Si può passeggiare liberamente sul Corso»

È possibile passeggiare liberamente lungo le strade del corso cittadino, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Ai sensi delle vigenti norme, in particolari situazioni, come l'accesso a giostre, stand ecc. è necessario il green pass per gli over 12 anni.

Esenti dall'obblligo di green pass sono:

• I soggetti sotto i 12 anni;

• I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

• I cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar.