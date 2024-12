Auto rubata a Trani recuperata nei pressi della scuola Imbriani

Powered by

Non è passata inosservata la Fiat Panda parcheggiata davanti alla scuola "Imbriani" l'altra sera ai vigilantes della MetronotteI segni di manomissione presenti sul veicolo hanno subito insospettito la guardi giurata in servizio che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine .SUl posto intervenuti gli Agenti del Commissariato di Corato che hanno poi rilevato che il veicolo fosse oggetto di furto denunciato la stessa sera in Trani.La Panda è stata restituita al legittimo proprietari.