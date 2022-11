Festival del cinema europeo, premiati due coratini

Riconoscimenti speciali per Lorenzo Zitoli e Renata La Serra

Si è conclusa domenica, a Lecce, la 23esima edizione del Festival del cinema europeo. La manifestazione, ideata da Alberto La Monica, ha riservato soddisfazioni per due coratini, insigniti di specifici riconoscimenti nel corso della serata conclusiva.Il documentaristasi è aggiudicato il Premio Rotary Club Lecce per "Iazz Bann", il lavoro realizzato insieme a Salvatore Magrone e dedicato alla storia della scuola musicale di Ruvo di Puglia. Un'opera che ha consentito il recupero di vicende del passato e di scoprire vicende e personaggi dei quali, altrimenti, si sarebbe perduta la memoria.ha invece ricevuto il Premio Unisalento, assegnato dalla giuria del Cineclub universitario dei corsi di laurea Dams e Progettazione e gestione dei sistemi produttivi audiovisivi e performativi dell'Ateneo salentino. Il suo docufilm "L'ultimo giorno d'inverno" è stato particolarmente apprezzato per la fluidità, la naturalezza, le inquadrature immersiva. La giovane coratina ha ottenuto anche una menzione speciale nella sezione Puglia Show.