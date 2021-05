Festival nelle Scuole, Daniele Vicari porta "La nave dolce" all'ITET "Tannoia"

Proiezione e incontro col regista per gli studenti nel trentennale dell'emigrazione albanese in Puglia

.

LA NAVE DOLCE è un docufilm italiano del 2012 che racconta l'approdo della nave Vlora nel porto di Bari, avvenuto il mattino del giorno 8 agosto 1991, con a bordo ventimila albanesi. Dopo il crollo del regime, l'imbarcazione viene assaltata da cittadini albanesi che sfuggono dal proprio paese, attratti dal miraggio di una vita migliore in Italia. Vicari mette in evidenza la difficoltà del momento e i problemi nel gestire l'emergenza sul piano degli interventi da mettere in atto. All'epoca nel bel paese erano presenti poco più di 300.000 stranieri. Oggi, in Italia, ne vivono quattro milioni e mezzo.

La proiezione del film, riservata alla scuola, si svolgerà sulla piattaforma del Festival del Cinema Europeo ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com e l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival Facebook.com/festivaldelcinemaeuropeo.

Il "Festival nelle Scuole", evento di formazione e promozione culturale promosso dal Festival del Cinema Europeo, è realizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con il sostegno del MIC-Direzione Generale Cinema e audiovisivo e dell'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato.

Sarà ancora fruibile nel mese di maggio con una rassegna di film per le scuole di ogni ordine e grado con l'intento di valorizzare la funzione formativa del cinema, rendendo partecipi gli studenti al termine delle proiezioni a dibattiti in streaming con ospiti d'eccezione che alimentino lo scambio di idee su temi di studio o urgenti problematiche attuali, consentendo così una partecipazione coinvolgente e dinamica.

Dopo il grande successo riscosso negli ultimi appuntamenti con alcuni dei più importanti Licei ed Istituti Superiori del territorio regionale e considerata la numerosa partecipazione degli studenti, il "FESTIVAL NELLE SCUOLE" prosegue il suo ricco itinerario ricordando l'emigrazione di massa degli albanesi in Italia e, in particolare, in Puglia, in occasione del trentennale.Martedì 4 maggio gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Padre A. M. Tannoia" di Corato vedranno il film LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari, introdotto da Alberto La Monica, direttore del Festival del Cinema Europeo e, a seguire, incontreranno il regista Daniele Vicari insieme alla co-sceneggiatrice Antonella Gaeta, al co-produttore albanese Ilir Butka, e ad alcuni protagonisti, tra cui Eva Karafili.