Festival nelle Scuole, gli studenti del Liceo Artistico incontrano il regista Dror Zahavi

Dopo il grande successo riscosso negli ultimi appuntamenti con alcuni dei più importanti Licei ed Istituti Superiori del territorio regionale e considerata la numerosa partecipazione degli studenti, il "Festival nelle Scuole" prosegue il suo itinerario con una tappa anche fuori la Puglia con l'appuntamento di oggi con gli studenti del Liceo Statale "Walter Gropius" di Potenza.Mercoledì 21 aprile doppia tappa, a Ruvo e Corato. Gli studenti delLiceo Scientifico "Orazio Tedone" di Ruvo, dopo la visione del docufilm "Alda Merini una donna sul palcoscenico" di Cosimo Damiano Damato, assisteranno ad una conversazione sulla poetessa tra il regista e la cantante Erica Mou.A Corato, invece, gli studenti deldi Corato vedranno il film "Crescendo" di Dror Zahavi e parteciperanno al dibattito con il regista.Il, evento di formazione e promozione culturale promosso dal, è realizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con il sostegno del MIC-Direzione Generale Cinema e audiovisivo e dell'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato.e prevede una rassegna di film per le scuole di ogni ordine e grado con l'intento di valorizzare la funzione formativa del cinema, rendendo partecipi gli studenti al termine delle proiezioni a dibattiti in streaming con ospiti d'eccezione che alimentino lo scambio di idee su temi di studio o urgenti problematiche attuali, consentendo così una partecipazione coinvolgente e dinamica.Le proiezioni dei film si svolgeranno sulla piattaforma del Festival del Cinema Europeo ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com e saranno seguite da incontri in diretta streaming con ospiti d'eccezione.L'anteprima del "Festival nelle Scuole" si è svolta sabato 27 marzo con gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Oriani - L. Tandoi" di Corato che, dopo la visione del film "Qualcosa nell'aria" di Olivier Assayas introdotto da Alberto La Monica (direttore del Festival del Cinema Europeo), hanno seguito con grande partecipazione ed interesse il dibattito sul tema del Sessantotto grazie all'autorevole intervento di Nichi Vendola.