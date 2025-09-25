Attualità
Festival delle Murge, rinviato per maltempo il concerto “Synfonich Movie Sound”
Domenica 5 ottobre un concerto in matinèe nel Grottone del Museo Jatta di Ruvo di Puglia
Corato - giovedì 25 settembre 2025 9.40 Comunicato Stampa
Per via del cattivo tempo, è stato rinviato a data da destinarsi il concerto "Synfonich Movie Sound" previsto nel chiostro comunale sabato 27 settembre. È quanto comunicato dall'associazione culturale La Stravaganza che ha valutato di non annullare definitivamente il concerto, ma di rinviarlo, in quanto trattasi di prestigiosissimo evento culturale.
Infatti, è previsto il coinvolgimento dell'Orchestra sinfonica giovanile GOJ, in collaborazione con l'Orchestra Archetti Stravaganti di Corato, fusi in un unico complesso orchestrale di oltre settanta elementi, diretti dal M° Fabio Orlando, arricchiti, inoltre, dalle splendide voci dei talenti della associazione culturale musicale Crisalide, guidati dalla vocal coach Alessandra Alemanno.
Il 25° Festival delle Murge proseguirà nei mesi di ottobre e novembre con rinomate figure concertistiche del panorama nazionale e internazionale. Il prossimo appuntamento, domenica 5 ottobre, prevede un concerto in matinèe nella prestigiosa location del Grottone del Museo Jatta di Ruvo di Puglia.
Essendo la prima domenica del mese, l'accesso al museo archeologico sarà gratuito; oltre che alle sale si avrà accesso al Grottone, attualmente allestito con splendidi reperti provenienti da tutto il mondo, ascoltando i "6 Solo" di Bach interpretati dal M° Alessandro Perpich.
Seguiranno maggiori dettagli sull'iniziativa nell'immediatezza dell'evento e calendario dei prossimi appuntamenti.
