Festival delle Murge, rinviato per maltempo il concerto “Synfonich Movie Sound”

Per via del cattivo tempo, è stato rinviato a data da destinarsi il concertoprevisto nel chiostro comunale sabato 27 settembre. È quanto comunicato dall'associazione culturaleche ha valutato di non annullare definitivamente il concerto, ma di, in quanto trattasi di prestigiosissimo evento culturale.Infatti, è previsto il coinvolgimento dell', in collaborazione con l', fusi in un unico complesso orchestrale di oltre settanta elementi, diretti dal, arricchiti, inoltre, dalle splendide voci dei talenti della associazione culturale musicale, guidati dalla vocal coachIl 25° Festival delle Murge proseguirà nei mesi di ottobre e novembre con rinomate figure concertistiche del panorama nazionale e internazionale. Il prossimo appuntamento, domenica 5 ottobre, prevede un concerto in matinèe nella prestigiosa location del Grottone del Museo Jatta di Ruvo di Puglia.Essendo la prima domenica del mese, l'accesso al museo archeologico sarà gratuito; oltre che alle sale si avrà accesso al Grottone, attualmente allestito con splendidi reperti provenienti da tutto il mondo, ascoltando i "6 Solo" di Bach interpretati dalSeguiranno maggiori dettagli sull'iniziativa nell'immediatezza dell'evento e calendario dei prossimi appuntamenti.