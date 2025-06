Al via la VII edizione del Festival Gusto Jazz

I CONCERTI

APERITIVI IN JAZZ : l 'attesa diventa piacere

PROGRAMMA VENERDÌ 27 GIUGNO - PIAZZA SEDILE

Ladel, riconosciuto tra i "Grandi Eventi" della Regione Puglia e realizzato con il sostegno del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, si svolgeràè organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion e la direzione artistica di Alberto La Monica, con l'intento di celebrare l'incontro fra la musica jazz e l'identità più autentica della Puglia. Otto serate, un programma musicale di altissimo livello e una proposta gastronomica che valorizza i prodotti, i sapori e i luoghi del territorio.vuole essere un'esperienza culturale e sensoriale unica - dichiara- capace di parlare a pubblici diversi, unendo concerti, talk, degustazioni e contaminazioni artistiche. Musica e gusto sono due linguaggi universali che ci permettono di raccontare il nostro territorio in modo autentico.è un progetto culturale che unisce e costruisce legami. È cultura accessibile, viva, che appartiene a tutti».con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.«GustoJazz - dichiara- rappresenta uno degli appuntamenti cardine dell'estate coratina. É un evento capace di coniugare cultura musicale, identità territoriale e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Il riconoscimento di questo Festival, giunto alla sua VII edizione, tra i "Grandi Eventi" della Regione Puglia ne testimonia la qualità, la continuità e il valore strategico per la promozione turistica e culturale del nostro territorio. GustoJazz è musica di altissimo livello e anche un'occasione di festa, di incontro e di crescita collettiva, capace di rendere Corato punto di riferimento nel panorama culturale pugliese. È una manifestazione che racconta chi siamo, attraverso i suoni, i sapori e le storie della nostra terra».Il programma musicale 2025 è il risultato di un'attenta selezione artistica, che unisce grandi nomi del jazz italiano ed europeo con progetti inediti, tributi e performance dallo spirito sperimentale. Ogni sera, le piazze del centro storico di Corato saranno animate da sonorità che spaziano dal jazz classico all'elettronica, dal soul alle influenze mediterranee e africane.«È con grande entusiasmo che saluto la 7ª edizione di GustoJazz - dichiara- una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma un appuntamento imperdibile nel panorama culturale della nostra Corato. GustoJazz è molto più di un semplice festival musicale; è un'esperienza sensoriale completa che unisce l'incanto delle sonorità jazz con la ricchezza enogastronomica del nostro territorio. Questa kermesse rappresenta un connubio perfetto tra arte, bellezza e tradizione, valori che la nostra amministrazione si impegna a promuovere e valorizzare. Ringrazio gli organizzatori per la passione e l'impegno profusi nel creare un evento di così alta qualità, capace di attrarre visitatori e di offrire ai nostri concittadini momenti di puro piacere e cultura».Anche quest'anno, il festival mantiene inalterata l'impostazione, affiancando ai musicisti una importante sezione dedicata alcon l'esplorazione delle potenzialità dell'oleoturismo quale leva per la valorizzazione culturale ed economica dei nostri paesaggi olivetati, con interventi di esperti, rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e Comune di Corato, imprenditori ed esperti del settore.«Torna GustoJazz - dichiara- con artisti di altissimo livello e sapori altrettanto eccellenti. Al centro dell'iniziativa ci saranno le attività del territorio, che ogni sera proporranno ottimi aperitivi da gustare passeggiando per le vie della città o immersi nelle note della musica jazz. GustoJazz è il festival in cui Corato si fa Cultivar e Bellezza: un evento che unisce l'armonia della buona musica alla ricchezza dei sapori locali, alla forza della nostra identità, alla tradizione agricola che ci appartiene. GustoJazz è questo: bellezza da ascoltare, bontà da degustare, un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura, il gusto e la convivialità».è un festival profondamente radicato nel territorio. Ogni concerto si tiene in una piazza diversa, trasformando il centro storico in un percorso sonoro e visivo che invita a scoprire Corato con occhi nuovi. L'anima del festival è la connessione tra cultura e comunità, tra suoni e luoghi, tra storie e sapori.In apertura,con(venerdì 27 giugno, piazza Sedile), un live DJ set tra house, jazz e live performance.Il programma segue con alcune celebrità del mondo jazzistico italiano,(sabato 28 giugno, piazza Vittorio Emanuele) e il suo elegante omaggio musicale a(domenica 29 giugno, piazza Vittorio Emanuele), che reinventa il jazz in chiave napoletana nel progetto(lunedì 30 giugno, piazzetta dei Bambini), con un mix urban tra hip hop, jazz e groove contemporaneo.(martedì 1 luglio, Piazza Abbazia), un tributo al blues e ai club storici del jazz italiano.(mercoledì 2 luglio, Piazza Abbazia), in, un viaggio pianistico ed elettronico tra suggestioni melodiche e sperimentazione.(giovedì 3 luglio, piazza Marconi), nuova voce della chitarra jazz contemporanea. In chiusura,(venerdì 4 luglio, Piazza Marconi), tra elettronica e vibrafono, per chiudere in bellezza con una performance visionaria.Prima di ogni concerto,propone i suoi ormai celebri, realizzati in collaborazione con i locali, bar, pizzerie e ristoranti del centro storico.Ogni serata inizia con un assaggio della gastronomia locale, che diventa, momento di incontro tra pubblico, artisti, cittadini e turisti.È qui che la cucina mostra la sua anima più creativa e sperimentale, grazie all'apporto di chef, produttori e artigiani che sanno, valorizzando ingredienti semplici, stagionali, autentici.LUIS RADIO Jazzy House Set feat. Claudio Corvini (tromba), Martino Onorato (tastiere), Pietro Nicosia (chitarra e percussioni)Luis Radio presenta al Festival GustoJazz il suo progetto Luis Radio Jazzy House Set dedicato alla musica House con contaminazioni Jazz, Soul e Funk. Non solo un dj set. ma un vero e proprio show con la partecipazione di alcuni tra i migliori musicisti Italiani: Claudio Corvini, Martino Onorato e Pietro Nicosia.è uno dei DJ/Produttori più influenti e old school in Italia, nonché un veterano della scena House. Il suo nome racchiude la passione e la totale dedizione alla musica House. Ha iniziato a lavorare al Frankie Go Club nel 1989 (a Roma), non solo come DJ Resident, ma anche come supervisore nella scelta di artisti internazionali, mantenendo una selezione musicale basata su Garage, Disco & House Classics, Deep House. Tra il 1992 e il 1995 è stato assistente di Tony Humphries, esperienza che gli ha permesso di affinare sempre di più la tecnica di selezione dei dischi. Luis ha avuto anche residenze in Italia per oltre 2 decenni, dal Club Horus e Goa (votato uno dei migliori club d'Europa nel 2004) al Room 26 (Roma, Italia) fino al 2013. Come produttore ha collezionato diverse Hits già dalla fine degli Anni 90 per le migliori Etichette Discografiche Nazionali e Internazionali. Dal 2021 è proprietario della etichetta discografica Italiana Groovebom Records.nasce a Buenos Aires nel 1961 e si avvicina allo studio della tromba fin da piccolo studiando con il padre Alberto Corvini, prima tromba dell'Orchestra della RAI. Partecipa ai suoi primi lavori nel 1980 con l'Orchestra della RAI con i maestri Berto Pisano Lelio Luttazzi e successivamente con Ennio Morricone e Armando Trovajoli. Suona con diversi gruppi della capitale come prima tromba e solista e collabora con musicisti italiani quali Roberto Gatto, Danilo Rea ed americani tra cui George Garzone, Steve Turre', Natalie Cole, Donald Harrison. Innumerevoli le partecipazioni a Festival Jazz Nazionali ed Internazionali. Dal 2004 è docente ai Seminari di SIENA JAZZ, attualmente insegna tromba e dirige i laboratori di musica d'insieme jazz presso l'iMusic School Rome ed è docente di tromba presso la scuola primaria dell'istituto scolastico francese Chateaubriand di Roma.nasce a Roma nel 1981 e si diploma al Conservatorio Amadeo Roldàn (Havana Cuba) nel 2002. Diverse le collaborazioni con musicisti italiani e internazionali tra cui Matt Renzi, George Garzone, Marco Siniscalco, David Binney, Francesco Mendolia (Incognito) Dean Bowman (Screaming Headless Torsos) Liz Giselle, Havana Afro Jazz, e altri…Diverse tournée teatrali e musical. Colonne sonore: Dieci Inverni (selezione ufficiale Venezia 2010), No limits, Nothing Different, Lontano da Tirana. Vari documentari come "busker" (artista di strada) con i Funkallisto.è un compositore italiano, produttore, polistrumentista (suona anche tastiere, batteria, basso, percussioni e sassofono), attivo nella musica elettronica, etnica e jazz, con un forte interesse per la musica groovy e poliritmica. Cresciuto studiando musica classica e jazz, ascoltando dischi, ha sempre nutrito un grande amore per la musica dance. Utilizza sintetizzatori digitali e analogici, oltre a strumenti tradizionali, nella composizione musicale. Ha una particolare attenzione alla musica house di alta qualità e ricerca costantemente nuovi modi e mood per rendere omaggio alla grande tradizione afroamericana, jazz, funk, afrobeat, soul, gospel e house.