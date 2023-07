Festival Gusto Jazz prima serata con Nicki Nicolai

Al via questa sera la V edizione del Festival GustoJazz, realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, che si svolgerà a Corato dal 20 al 27 luglio 2023.GustoJazz è organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con l'intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio. "GustoJazz si pone l'obiettivo - spiega il direttore artistico Alberto La Monica - attraverso un programma di proposte artistiche variegate, di rendere attrattivo un territorio solitamente lontano dalle direttrici turistiche tradizionali, portando all'attenzione nazionale la sua forte connotazione identitaria assieme alla promozione di talenti locali ed eccellenti prodotti enogastronomici."Una quinta edizione particolarmente ricca, che si sviluppa in un arco temporale di 8 giorni, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche.Tutti gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Oggi, giovedì 20 luglio in Piazza Abbazia a partire dalle ore 20:00 "APERITIVO IN JAZZ", degustazioni con ticket a cura di Pesce Fritto e Baccalà e After.Alle ore 21.30 in Piazza Abbazia, concerto di NICKY NICOLAI & Elio Coppola trio, ingresso gratuitoLA FORMAZIONENicky Nicolai - voce, Elio Coppola - batteria, Andrea Rea - piano, Daniele Sorrentino - bassoIL CONCERTOPer l'occasione Nicky Nicolai sarà accompagnata dal trio del batterista Elio Coppola. I suoi "ritmi" hanno accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson, Joey De Francesco, Peter Bernstein, Dave Kikoski, Jerry Weldon, Gerald Cannon, George Cables, Dado Moroni, Ronnie Cuber, Enrico Rava solo per citarne alcuni. A completare il gruppo Andrea Rea al piano, uno dei più talentuosi e richiesti pianisti italiani, già al fianco di artisti quali Stefano di Battista, Richard Galliano, Dee Dee Bridgewater, Joe Lovano e Daniele Sorrentino al basso, uno dei bassisti più richiesti sulla scena internazionale.Il gruppo presenta un repertorio molto vasto spaziando dai classici della canzone d'autore italiana riarrangiati in chiave jazz e soul, tra cui Mina, Lucio Dalla, ai brani originali della Nicolai, alcuni dei quali diventati famosi al grande pubblico dopo le fortunate e memorabili esibizioni a Sanremo. Elemento caratteristico del gruppo è l'unione tra la canzone italiana e il jazz basata sull'eleganza e raffinatezza delle interpretazioni e sull'autenticità dell'atmosfera che solo la musica interpretata da grandi musicisti jazz è in grado di dare.L'ARTISTANicky Nicolai è nata a Roma da genitori estranei all'ambiente artistico. Ha amato la musica sin dall'infanzia trascorsa nel paese di Nespolo e, come nella migliore tradizione degli afro americani, ha iniziato ad applicare la sua passione per il canto nel coro della chiesa. L'amore per la musica le ha fatto interrompere gli studi di Veterinaria a Roma e l'ha spinta a cantare nei cori di amici musicisti. Nel 1991 frequenta i corsi di recitazione di Beatrice Bracco per l'applicazione del metodo Stanislawski al canto e all'uso del corpo sul palcoscenico.Nel 1998 fa parte del cast del musical 'L'Altra Cenerentola' con la regia di Tony Cucchiara. Nel 2001 compone con Stefano Di Battista il brano "Roma io senza te" per un video musicale voluto da Walter Veltroni, sindaco di Roma che promuove nel mondo la Città Eterna. Nel 2002 partecipa alla Rassegna 'Le Signore del Jazz' del Teatro dell'Opera di Roma con belle cover di "Ill wind"', "Answer me" e "E se domani". Niki debutta con un cd proprio in un momento in cui c'è un grande ritorno al jazz. Con la complicità del marito, Stefano di Battista che le regala preziosi assoli di sax, la Nicolai seduce il pubblico con atmosfere vagamente retrò e cinematografiche. In alcuni casi ricorda il repertorio classico di Mina. Nel 2003 partecipa alla Rassegna 'Donne in Jazz' con un Omaggio alle canzoni di Joni Mitchell. Oggi è insegnante di Canto al Centro St. Louis di Roma. Il suo primo album, 'Tutto passa', è uscito il 19 marzo 2004 su etichetta Virgin. Il suo debutto alla 55° edizione del Festival di Sanremo, dove, con il brano "Che mistero è l'amore", insieme allo Stefano Di Battista Jazz Quartet, conferisce alla manifestazione un tocco di grande stile e vince nella categoria GRUPPI. La formazione si è imposta come una delle realtà più importanti del panorama musicale jazz degli ultimi anni affermandosi in una serie di eventi live.