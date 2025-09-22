Al World Durum and Pasta Forum Granoro come modello di filiera sostenibile

In occasione della nuova edizione del, in programma a Roma a Palazzo Brancaccio il 26 settembre,, Amministratrice Delegata del, interverrà in qualità di relatrice per portare un contributo autorevole su due temi centrali per il comparto agroalimentare: lae leIl Forum, nato per promuovere un confronto strutturato tra istituzioni, operatori internazionali e rappresentanti dell'industria, si propone come piattaforma di dialogo per analizzare l'evoluzione della filiera cerealicola e i nuovi equilibri geo-economici che stanno ridisegnando i flussi commerciali del grano duro.Nel corso del suo intervento, Mastromauro illustrerà l'esperienza maturata con la linea, un progetto che rappresenta un caso esemplare di filiera integrata in grado di unire qualità produttiva, tracciabilità, sostenibilità e valorizzazione agricola locale.Attraverso accordi di filiera stabili e duraturi con gli agricoltori pugliesi, Granoro ha costruito un sistema che garantisce ladel grano duro, ilsu ogni fase del processo produttivo – dalla semina alla raccolta, dalla molitura fino alla trasformazione industriale – e ilcostanti e certificati.Tale approccio consente di coniugare le esigenze dell'industria con quelle del mondo agricolo, assicurando remunerazioni eque, investimenti nella ricerca varietale, valorizzazione delle rotazioni colturali e sviluppo di pratiche agricole sostenibili.Nel suo intervento, Mastromauro proporrà una riflessione sulle tendenze evolutive del mercato mondiale della pasta, con particolare attenzione alla. In un contesto globale in continua trasformazione, caratterizzato dal continuo ingresso di nuovi attori e da dinamiche concorrenziali sempre più intense, la capacità di distinguersi diventa un fattore imprescindibile.Granoro affronta questa sfida valorizzando un modello produttivo fondato sulla qualità e su un'identità chiara e riconoscibile, in cui eccellenza e tradizione si fondono per dare vita a prodotti che esprimono, anche sui mercati esteri, la forza delIn tale scenario, il modello di filiera promosso da Granoro, che coniuga autenticità territoriale e rigorosi standard qualitativi, si propone come risposta concreta e sostenibile alle sfide della globalizzazione. Esso garantisce sicurezza alimentare e autonomia produttiva, valorizzando pienamente il concetto di Made in Italy.La partecipazione di Marina Mastromauro al World Durum and Pasta Forum consolida il posizionamento di Granoro come interlocutore di riferimento per la valorizzazione del grano duro italiano, non solo nel perimetro nazionale, ma anche nel confronto con operatori e istituzioni di respiro internazionale.Con una presenza consolidata nei mercati esteri, una filiera agricola strutturata in Puglia e un impegno costante nella sostenibilità ambientale e sociale, Granoro si conferma un'industria del Made in Italy capace di evolvere mantenendo intatti i valori della qualità, della responsabilità e dell'innovazione continua.