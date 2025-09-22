Marina Mastromauro
Marina Mastromauro
Speciale

Al World Durum and Pasta Forum Granoro come modello di filiera sostenibile

Il 26 settembre l'A.D. Marina Mastromauro affronterà le sfide strategiche del mercato globale della pasta

Corato - lunedì 22 settembre 2025 9.36 Sponsorizzato
In occasione della nuova edizione del World Durum and Pasta Forum, in programma a Roma a Palazzo Brancaccio il 26 settembre, Marina Mastromauro, Amministratrice Delegata del Pastificio Granoro, interverrà in qualità di relatrice per portare un contributo autorevole su due temi centrali per il comparto agroalimentare: la filiera del grano duro in Italia e le sfide strategiche del mercato globale della pasta.

Il Forum, nato per promuovere un confronto strutturato tra istituzioni, operatori internazionali e rappresentanti dell'industria, si propone come piattaforma di dialogo per analizzare l'evoluzione della filiera cerealicola e i nuovi equilibri geo-economici che stanno ridisegnando i flussi commerciali del grano duro.

Nel corso del suo intervento, Mastromauro illustrerà l'esperienza maturata con la linea "Dedicato – 100% Puglia", un progetto che rappresenta un caso esemplare di filiera integrata in grado di unire qualità produttiva, tracciabilità, sostenibilità e valorizzazione agricola locale.
Attraverso accordi di filiera stabili e duraturi con gli agricoltori pugliesi, Granoro ha costruito un sistema che garantisce la provenienza del grano duro, il controllo rigoroso su ogni fase del processo produttivo – dalla semina alla raccolta, dalla molitura fino alla trasformazione industriale – e il rispetto di standard qualitativi costanti e certificati.

Tale approccio consente di coniugare le esigenze dell'industria con quelle del mondo agricolo, assicurando remunerazioni eque, investimenti nella ricerca varietale, valorizzazione delle rotazioni colturali e sviluppo di pratiche agricole sostenibili.

Nel suo intervento, Mastromauro proporrà una riflessione sulle tendenze evolutive del mercato mondiale della pasta, con particolare attenzione alla competitività internazionale del Made in Italy. In un contesto globale in continua trasformazione, caratterizzato dal continuo ingresso di nuovi attori e da dinamiche concorrenziali sempre più intense, la capacità di distinguersi diventa un fattore imprescindibile.

Granoro affronta questa sfida valorizzando un modello produttivo fondato sulla qualità e su un'identità chiara e riconoscibile, in cui eccellenza e tradizione si fondono per dare vita a prodotti che esprimono, anche sui mercati esteri, la forza del legame con il territorio.

In tale scenario, il modello di filiera promosso da Granoro, che coniuga autenticità territoriale e rigorosi standard qualitativi, si propone come risposta concreta e sostenibile alle sfide della globalizzazione. Esso garantisce sicurezza alimentare e autonomia produttiva, valorizzando pienamente il concetto di Made in Italy.

La partecipazione di Marina Mastromauro al World Durum and Pasta Forum consolida il posizionamento di Granoro come interlocutore di riferimento per la valorizzazione del grano duro italiano, non solo nel perimetro nazionale, ma anche nel confronto con operatori e istituzioni di respiro internazionale.

Con una presenza consolidata nei mercati esteri, una filiera agricola strutturata in Puglia e un impegno costante nella sostenibilità ambientale e sociale, Granoro si conferma un'industria del Made in Italy capace di evolvere mantenendo intatti i valori della qualità, della responsabilità e dell'innovazione continua.
  • Granoro
  • Marina Mastromauro
Disavventura al cimitero di Corato, due visitatori restano chiusi oltre l'orario
22 settembre 2025 Disavventura al cimitero di Corato, due visitatori restano chiusi oltre l'orario
Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza”
22 settembre 2025 Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza”
Altri contenuti a tema
Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Vita di Città Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Si consolida la collaborazione tra Granoro, associazione Salute e Sicurezza e Asl
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Venerdì 29 agosto la consegna ufficiale di armadi, comodini e tavolini all'ospedale Umberto I
“Gran Giorno, Giornata del Grano": Granoro celebra il raccolto del grano pugliese e la filiera "Dedicato" “Gran Giorno, Giornata del Grano": Granoro celebra il raccolto del grano pugliese e la filiera "Dedicato" A Casalvecchio di Puglia una festa dedicata alla raccolta del grano duro pugliese per celebrare una filiera 100% pugliese
Granoro Cup 2025: un trionfo di sport, valori e partecipazione Eventi Granoro Cup 2025: un trionfo di sport, valori e partecipazione Si è concluso con numeri da record il torneo giovanile
Granoro Cup 2025: un successo annunciato per la IX edizione Granoro Cup 2025: un successo annunciato per la IX edizione Presentata a Corato la grande festa del calcio giovanile che vedrà oltre 100 squadre pugliesi in campo il 24 e 25 maggio
Granoro Cup 2025: più di cento squadre al torneo di calcio giovanile pugliese Granoro Cup 2025: più di cento squadre al torneo di calcio giovanile pugliese Partite nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio nelle strutture baresi del Levante Center e Levante Center 2.0
Granoro celebra il proprio capitale umano: al capo del reparto confezionamento la Stella al Merito del Lavoro Granoro celebra il proprio capitale umano: al capo del reparto confezionamento la Stella al Merito del Lavoro Conferito il prestigioso riconoscimento a Damiano Cosimo Mastrofilippo, per oltre 30 anni collaboratore del pastificio Granoro
"L’Europa in un libro": il 3 maggio Granoro attribuirà una borsa di studio "L’Europa in un libro": il 3 maggio Granoro attribuirà una borsa di studio Uno degli studenti delle scuole del territorio potrà partecipare al "Seminario Internazionale di Ventotene"
Non si ferma all’alt e scatta un inseguimento da Ruvo di Puglia a Corato
21 settembre 2025 Non si ferma all’alt e scatta un inseguimento da Ruvo di Puglia a Corato
Investe un carabiniere per evitare un controllo: arrestato un 22enne
21 settembre 2025 Investe un carabiniere per evitare un controllo: arrestato un 22enne
Anpi Corato, i presidi di solidarietà a sostegno della Palestina
21 settembre 2025 Anpi Corato, i presidi di solidarietà a sostegno della Palestina
Corato-Real Siti, Como: «Stadio? Fondamentale tornarci per tifosi, sponsor e squadra»
20 settembre 2025 Corato-Real Siti, Como: «Stadio? Fondamentale tornarci per tifosi, sponsor e squadra»
Michele Paganelli ricorda il papà Massimo e la sua passione per gli scacchi
20 settembre 2025 Michele Paganelli ricorda il papà Massimo e la sua passione per gli scacchi
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
20 settembre 2025 Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
20 settembre 2025 Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
20 settembre 2025 A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.