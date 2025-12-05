“Ci mancava un altro pugliese a Milano”, tocco ironico per la nuova campagna di Granoro

"CI MANCAVA UN ALTRO PUGLIESE A MILANO"

IN PUGLIA SI VIVE MEGLIO? LO PENSA PURE IL GRANO.

La regione è tra le migliori al mondo per la coltivazione di grano duro di alta qualità: terreno, umidità, escursione termica e caldo secco rendono il Tavoliere uno dei territori più vocati in Italia e nel mondo. Il risultato è un grano dal profumo intenso e dal colore dorato, ricco di proprietà nutrizionali.

ESCE DALLA PUGLIA SOLO PER ARRIVARE A CASA VOSTRA.

Una pasta che nasce da una filiera corta, 100% pugliese: il grano cresce, viene raccolto, stoccato, molito e trasformato sempre in Puglia. La pasta esce dalla regione solo per arrivare sulle tavole degli italiani , mantenendo un rapporto diretto e autentico con la propria terra.

Nella maturazione naturale del grano non c'è nulla di artificiale: è il sole pugliese e il clima che porta, caldo, secco e costante, a dare alla pasta Granoro Dedicato il suo sapore unico e la sua tenuta in cottura. La qualità è garantita dal processo produttivo e Certificata da DNV per assenza di glifosato.

Granoro Dedicato ha una tracciabilità totale, garantita in blockchain da Authentico. Ogni pacco Dedicato contiene un QR Code che permette di verificare l'intera storia della filiera: dalla geolocalizzazione dell'appezzamento agli interventi agronomici, fino alla raccolta. Un sistema che impedisce manipolazioni e certifica la veridicità dei dati.

Dopo il successo della campagna estiva che ha fatto conoscere al grande pubblico la sua anima profondamente pugliese (vi ricordate delle PNN RGT?),torna in comunicazione con unae unche attraversa Milano per tutto dicembre, mentre le affissioni sono on-air dal 1° al 14 e presenti anche in Puglia e Basilicata. Una campagna che ribadisce, sempre con un tono ironico e diretto, ciò che rende Granoro Dedicato una pasta unica in Italia:, certificata e trasparente dal campo alla tavola.La creatività e la pianificazione OOH, multisoggetto e multiformato tra online e offline, sono firmate da, la creative boutique verticale nel food nata come spin-off del media brandIl copy per il tram, sviluppato in esclusiva per il capoluogo lombardo, parte da un insight culturale reale: la storica relazione tra Milano e la Puglia. A tal punto che, si dice, Milano sia, per numero di pugliesi, la "terza città di Puglia" dopo Bari e Taranto.Su questo legame, Al.ta Agency costruisce un messaggio ironico e affettuoso, che "gioca in casa" in entrambe le regioni.Il claim enuncia:Un copy che sorride alla convivenza, alla contaminazione culturale, e alla presenza costante della comunità pugliese nella City. E che permette a Granoro Dedicato, la pasta fatta con solo grano duro coltivato in Puglia, di entrare nel tessuto urbano milanese con tono spiritoso ricordando la sua origine in modo memorabile e condivisibile.La campagna Out Of Home dedicata a Milano e realizzata anche tra Puglia e Basilicata comunica sempre con un tone of voice giocoso, ma identitario, i pilastri dellada cui nasce ogni pacco di Granoro Dedicato:Anche l': più contemporanea e dinamica. Sullo sfondo, ispirato ai, si aggiungono lee una, che racconta le origini di Granoro Dedicato. Il risultato è una campagna coerente e vibrante.Il payoffevidenzia l'unicità di Granoro Dedicato e diventa una dichiarazione di identità, qualità e trasparenza., Chief Creative Officer di Al.ta Agency, aggiunge "Con Granoro Dedicato stiamo costruendo un nuovo modo di raccontare il brand e la sua origine 100% pugliese: autentico, culturalmente rilevante e comunque pop. In questa campagna abbiamo trasformato un insight reale, il legame storico tra Puglia e Milano, in un messaggio che fa sorridere e resta impresso, raccontando in parallelo l'unicità della filiera con lo stesso tono orgogliosamente pugliese. Per noi di Al.ta Agency è un altro passo nel percorso che stiamo tracciando: aiutare i brand del food a comunicare in modo autentico, strategico e capace di farsi davvero notare.""Con questa campagna - racconta, Amministratore Delegato di Granoro – vogliamo raccontare e valorizzare il lavoro di tutti gli attori della filiera 100% pugliese a partire da chi coltiva il nostro grano, con un linguaggio contemporaneo per dialogare anche con le generazioni più giovani. Milano è il palcoscenisco strategico per visibilità e rilevanza e la Puglia è il luogo della nostra identità produttiva e della nostra storia".