Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato

Progetto Media, donati nuovi arredi per la pediatria dell'ospedale "Umberto I"

Armadi, comodini e tavolini donati al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Corato ": è questa la fase finale delladel, un percorso pensato dall'rivolto agli studenti dellequattro scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato con il fine diLa consegna ufficiale è avvenuta nella mattinata odierna, presso lo stesso presidio ospedaliero, dinanzi a personalità di rilievo dell'ambiente medico e sanitario, come Direttore Generale della ASL BA Avv.e del Direttore Sanitario dott.ssa"È la dimostrazione tangibile che in 10 anni, degli imprenditori credono nella donazione alla propria comunità con un qualcosa di prezioso per la salute umana. Perché oggi, tantissime persone hanno usufruito di questo supporto che crea una sinergia, che crea valore umano, pubblico". Queste le parole dell'Avv Fruscio, che ha così proseguito: "La sanità pubblica è sicuramente migliorabile, ma assicura a tutti le cure. È questo il valore fondamentale della sanità pubblica, in cui tutti noi crediamo".L'azienda Granoro ha contribuito negli anni al Progetto Media, fornendo l'Ospedale di Corato di strumentazioni sempre più aggiornate, che permettono un servizio più efficiente, produttivo e capace di rimanere al passo con i tempi: dal 2011 conalcon la consegnadiAnche nel, nonostante l'interruzione del Progetto, ha donato"Quando si può, io penso che si debba. È un richiamo a un senso etico. Quello di cui mi dispiace è che la sanità pubblica debba avere bisogno di un sostegno e penso che debba, invece, muoversi con le proprie gambe", ha affermato, Amministratore Delegato del Pastificio Granoro."Corato, tramite la famiglia Mastromauro e non solo, ha una grande forza: credere nella sussidiarietà sociale". Ha precisato il Dirigente Medico Responsabile del Reparto di Pediatria, Dott."Nello specifico abbiamo ricevuto dei lettini medici attrezzati, degli armadi e dei comodini per il servizio colazione anche".Presente anche il Sindaco De Benedittis: "Si tratta del frutto positivo della collaborazione tra pubblico e privato. Abbiamo reparti che fino a tanti anni fa erano quasi chiusi e che oggi, invece, sono in piena ripresa, come la chirurgia, il reparto di anestesia e la rianimazione. C'è ancora tanto da fare, però posso dire che c'è un ottimo spirito di collaborazione".Quello avvenuto in mattinata è stato un concreto atto d'amore di un privato nei confronti del pubblico, attraverso il rinnovo di un impegno concreto a favore della salute e del benessere dei cittadini.