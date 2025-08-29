Progetto Media, donati nuovi arredi per la pediatria dell’ospedale Foto Anna Lops" />
Progetto Media, donati nuovi arredi per la pediatria dell'ospedale "Umberto I".
Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato

Si consolida la collaborazione tra Granoro, associazione Salute e Sicurezza e Asl

Corato - venerdì 29 agosto 2025 13.00
Armadi, comodini e tavolini donati al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Corato "Umberto I": è questa la fase finale della XIII edizione del "Progetto Media 2.0", un percorso pensato dall'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. rivolto agli studenti delle classi I delle quattro scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato con il fine di diffondere la cultura della prevenzione.

La consegna ufficiale è avvenuta nella mattinata odierna, presso lo stesso presidio ospedaliero, dinanzi a personalità di rilievo dell'ambiente medico e sanitario, come Direttore Generale della ASL BA Avv. Luigi Fruscio e del Direttore Sanitario dott.ssa Rossella Squicciarini.

"È la dimostrazione tangibile che in 10 anni, degli imprenditori credono nella donazione alla propria comunità con un qualcosa di prezioso per la salute umana. Perché oggi, tantissime persone hanno usufruito di questo supporto che crea una sinergia, che crea valore umano, pubblico". Queste le parole dell'Avv Fruscio, che ha così proseguito: "La sanità pubblica è sicuramente migliorabile, ma assicura a tutti le cure. È questo il valore fondamentale della sanità pubblica, in cui tutti noi crediamo".
L'azienda Granoro ha contribuito negli anni al Progetto Media, fornendo l'Ospedale di Corato di strumentazioni sempre più aggiornate, che permettono un servizio più efficiente, produttivo e capace di rimanere al passo con i tempi: dal 2011 con l'ecocardiografo portatile al 2023 con la consegna al reparto di Cardiologia di un macchinario CPET - Test cardiorespiratorio funzionale. Anche nel 2020, nonostante l'interruzione del Progetto, ha donato due postazioni complete per l'esecuzione di esami Emogas Analitici (EGA).

"Quando si può, io penso che si debba. È un richiamo a un senso etico. Quello di cui mi dispiace è che la sanità pubblica debba avere bisogno di un sostegno e penso che debba, invece, muoversi con le proprie gambe", ha affermato Marina Mastromauro, Amministratore Delegato del Pastificio Granoro.

"Corato, tramite la famiglia Mastromauro e non solo, ha una grande forza: credere nella sussidiarietà sociale". Ha precisato il Dirigente Medico Responsabile del Reparto di Pediatria, Dott. Giovanni Ciccarone "Nello specifico abbiamo ricevuto dei lettini medici attrezzati, degli armadi e dei comodini per il servizio colazione anche".

Presente anche il Sindaco De Benedittis: "Si tratta del frutto positivo della collaborazione tra pubblico e privato. Abbiamo reparti che fino a tanti anni fa erano quasi chiusi e che oggi, invece, sono in piena ripresa, come la chirurgia, il reparto di anestesia e la rianimazione. C'è ancora tanto da fare, però posso dire che c'è un ottimo spirito di collaborazione".

Quello avvenuto in mattinata è stato un concreto atto d'amore di un privato nei confronti del pubblico, attraverso il rinnovo di un impegno concreto a favore della salute e del benessere dei cittadini.
