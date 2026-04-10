Eventi
XIV edizione del “Progetto Media 2.0”: 400 gli studenti coinvolti con screening gratuiti
Stamattina l’evento conclusivo del progetto alla presenza del team medico e della famiglia Mastromauro
Corato - venerdì 10 aprile 2026 12.50
Un progetto reso possibile dalla sinergia di più realtà: l'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V., il Pastificio Granoro e la famiglia Mastromauro, il team medico e paramedico dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, e alle singole personalità che hanno contribuito al successo del progetto. Tra queste il dott. Claudio Paolillo per la parte cardiologica, il dott. Savino Mastrorillo e la dott.ssa Annapia Carenza per l'ambito posturale, la dott.ssa Laura Francese e la dott.ssa Salvatorina Recchia per i focus sulla nutrizione, e la dott.ssa Romina Lotito per gli incontri dedicati al bullismo e al cyberbullismo
Grazie al loro costante impegno e determinazione, è giunta al termine la XIV edizione del "Progetto Media 2.0", il percorso rivolto agli studenti delle classi I delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato, con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della salute tra i più giovani.
L'evento conclusivo si è tenuto oggi 10 aprile presso l'Auditorium del Liceo Artistico, con una grande partecipazione anche per questa edizione, grazie al coinvolgimento di circa 400 studenti sottoposti a screening gratuiti cardiologici e posturali.
In ambito cardiologico, 9 i casi per i quali si è resa necessaria un'indicazione ad approfondimenti specialistici. Sul fronte posturale, invece, 44 gli studenti con necessità di ulteriori valutazioni specifiche.
Non solo. La prevenzione si è sviluppata anche attraverso l'informazione e la formazione su temi centrali per la crescita degli adolescenti: dalla corretta alimentazione ai rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, fino alla promozione di stili di vita sani e consapevoli.
Nel corso dell'anno, gli studenti sono stati coinvolti anche nel concorso creativo "#FoodHero con Granoro – Diventa un Supereroe del Cibo Sano", per stimolare creatività e consapevolezza sui temi della sana alimentazione.
Sono stati creati elaborati originali con personaggi ispirati ai valori del benessere e della corretta nutrizione, con l'obiettivo di promuovere, attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, l'importanza di uno stile di vita equilibrato.
I lavori, valutati da una commissione sulla base di creatività e impegno, hanno permesso l'assegnazione di buoni Amazon del valore di 100 euro e premi dedicati e un contributo per materiale didattico per ogni scuola.
Momento fondamentale che ha coinvolto le diverse realtà presenti è stata la donazione di un carrello completo per la gestione delle emergenze destinato al reparto di Chirurgia dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, diretto dal dott. Cianci. Una dotazione fondamentale per affrontare situazioni critiche in ambito ospedaliero, con interventi tempestivi ed efficaci grazie alla disponibilità immediata di farmaci e dispositivi salvavita: uno strumento in grado di migliorare la qualità dell'assistenza, ridurre i tempi di risposta e supportare il lavoro del personale sanitario in condizioni di emergenza.
Quello di oggi non è stato l'unico contributo di Granoro al Progetto Media. In questi 14 anni di vicinanza, diverse sono state le donazione all'Ospedale di Corato Umberto I per dotare alcuni reparti di moderne strumentazioni che ne hanno accresciuto il valore e l'operatività: nel 2011 l'ecocardiografo portatile, nel 2012 quattro monitor multiparametrici, nel 2013 l'ecografo cardiaco portatile, nel 2014 un kit High-Tech per le prove da sforzo, nel 2015 l'azienda ha dotato ciascun plesso di Scuola Media con i relativi Istituti Comprensivi di un defibrillatore automatico, strumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, nel 2016 e nel 2017 nuove apparecchiature elettromedicali in dotazione al reparto di Cardiologia, nel 2018 nuovi elettrocardiografi e nel 2019 un Vein Viewer Flex, per il reparto di Pediatria, dispositivo di imaging per l'accesso vascolare portatile, utilizzabile per la visualizzazione del patrimonio venoso periferico a raggi infrarossi corti e fonte luminosa esclusivamente a led, molto utile per le visite neonatali e a bambini molto piccoli, perché evita esami invasivi e dolorosi. Nel 2020 ha donato due postazioni complete per l'esecuzione di esami Emogas Analitici (EGA) secondo gli standard più elevati e supporti per la ventilazione non invasiva e nel 2023 al reparto di Cardiologia dell'Umberto I un macchinario CPET - Test cardiorespiratorio funzionale. Nel 2025, su richiesta del Primario di Pediatria dell'Ospedale Cittadino Granoro ha destinato il suo contributo all'acquisto di arredi (armadietti, comodini e altre attrezzature utili) per le stanze di degenza dei piccoli pazienti.
«Anche quest'anno – ha dichiarato Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro – abbiamo voluto sostenere concretamente un progetto di grande valore sociale per la nostra comunità. Promuovere la prevenzione tra i più giovani e supportare il nostro ospedale significa investire nel futuro del territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti e volontari che, con impegno e dedizione, rendono possibile questa iniziativa».
«Il Progetto Media – ha dichiarato Roberto Mazzilli, Presidente dell'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. – rappresenta per noi un impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. I risultati ottenuti anche in questa XIV edizione confermano quanto sia fondamentale intervenire in modo precoce, sia sul piano sanitario che educativo. La collaborazione con Granoro e con l'Ospedale di Corato ci consente di portare avanti un progetto concreto, vicino alle esigenze del territorio e capace di generare un impatto reale sulla salute e sul benessere dei ragazzi».
Grazie al loro costante impegno e determinazione, è giunta al termine la XIV edizione del "Progetto Media 2.0", il percorso rivolto agli studenti delle classi I delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato, con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della salute tra i più giovani.
L'evento conclusivo si è tenuto oggi 10 aprile presso l'Auditorium del Liceo Artistico, con una grande partecipazione anche per questa edizione, grazie al coinvolgimento di circa 400 studenti sottoposti a screening gratuiti cardiologici e posturali.
In ambito cardiologico, 9 i casi per i quali si è resa necessaria un'indicazione ad approfondimenti specialistici. Sul fronte posturale, invece, 44 gli studenti con necessità di ulteriori valutazioni specifiche.
Non solo. La prevenzione si è sviluppata anche attraverso l'informazione e la formazione su temi centrali per la crescita degli adolescenti: dalla corretta alimentazione ai rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, fino alla promozione di stili di vita sani e consapevoli.
Nel corso dell'anno, gli studenti sono stati coinvolti anche nel concorso creativo "#FoodHero con Granoro – Diventa un Supereroe del Cibo Sano", per stimolare creatività e consapevolezza sui temi della sana alimentazione.
Sono stati creati elaborati originali con personaggi ispirati ai valori del benessere e della corretta nutrizione, con l'obiettivo di promuovere, attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, l'importanza di uno stile di vita equilibrato.
I lavori, valutati da una commissione sulla base di creatività e impegno, hanno permesso l'assegnazione di buoni Amazon del valore di 100 euro e premi dedicati e un contributo per materiale didattico per ogni scuola.
Momento fondamentale che ha coinvolto le diverse realtà presenti è stata la donazione di un carrello completo per la gestione delle emergenze destinato al reparto di Chirurgia dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, diretto dal dott. Cianci. Una dotazione fondamentale per affrontare situazioni critiche in ambito ospedaliero, con interventi tempestivi ed efficaci grazie alla disponibilità immediata di farmaci e dispositivi salvavita: uno strumento in grado di migliorare la qualità dell'assistenza, ridurre i tempi di risposta e supportare il lavoro del personale sanitario in condizioni di emergenza.
Quello di oggi non è stato l'unico contributo di Granoro al Progetto Media. In questi 14 anni di vicinanza, diverse sono state le donazione all'Ospedale di Corato Umberto I per dotare alcuni reparti di moderne strumentazioni che ne hanno accresciuto il valore e l'operatività: nel 2011 l'ecocardiografo portatile, nel 2012 quattro monitor multiparametrici, nel 2013 l'ecografo cardiaco portatile, nel 2014 un kit High-Tech per le prove da sforzo, nel 2015 l'azienda ha dotato ciascun plesso di Scuola Media con i relativi Istituti Comprensivi di un defibrillatore automatico, strumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, nel 2016 e nel 2017 nuove apparecchiature elettromedicali in dotazione al reparto di Cardiologia, nel 2018 nuovi elettrocardiografi e nel 2019 un Vein Viewer Flex, per il reparto di Pediatria, dispositivo di imaging per l'accesso vascolare portatile, utilizzabile per la visualizzazione del patrimonio venoso periferico a raggi infrarossi corti e fonte luminosa esclusivamente a led, molto utile per le visite neonatali e a bambini molto piccoli, perché evita esami invasivi e dolorosi. Nel 2020 ha donato due postazioni complete per l'esecuzione di esami Emogas Analitici (EGA) secondo gli standard più elevati e supporti per la ventilazione non invasiva e nel 2023 al reparto di Cardiologia dell'Umberto I un macchinario CPET - Test cardiorespiratorio funzionale. Nel 2025, su richiesta del Primario di Pediatria dell'Ospedale Cittadino Granoro ha destinato il suo contributo all'acquisto di arredi (armadietti, comodini e altre attrezzature utili) per le stanze di degenza dei piccoli pazienti.
«Anche quest'anno – ha dichiarato Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro – abbiamo voluto sostenere concretamente un progetto di grande valore sociale per la nostra comunità. Promuovere la prevenzione tra i più giovani e supportare il nostro ospedale significa investire nel futuro del territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti e volontari che, con impegno e dedizione, rendono possibile questa iniziativa».
«Il Progetto Media – ha dichiarato Roberto Mazzilli, Presidente dell'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. – rappresenta per noi un impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. I risultati ottenuti anche in questa XIV edizione confermano quanto sia fondamentale intervenire in modo precoce, sia sul piano sanitario che educativo. La collaborazione con Granoro e con l'Ospedale di Corato ci consente di portare avanti un progetto concreto, vicino alle esigenze del territorio e capace di generare un impatto reale sulla salute e sul benessere dei ragazzi».
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