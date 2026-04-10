XIV edizione del “Progetto Media 2.0”: 400 gli studenti coinvolti con screening gratuiti

7 foto Progetto Media

Un progetto reso possibile dalla sinergia di più realtà: l'ile la famiglial team medico e paramedico dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, e alle singole personalità che hanno contribuito al successo del progetto. Tra queste il dott.per la parte cardiologica, il dott.e la dott.ssaper l'ambito posturale, la dott.ssae la dott.ssaper i focus sulla nutrizione, e la dott.ssaper gli incontri dedicati al bullismo e al cyberbullismoGrazie al loro costante impegno e determinazione, è giunta al termine la XIV edizione del, il percorso rivolto agli studenti delle classi I delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato, con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della salute tra i più giovani.L'evento conclusivo si è tenuto oggi 10 aprile presso l'Auditorium del Liceo Artistico, con una grande partecipazione anche per questa edizione, grazie alsottoposti a screening gratuiti cardiologici e posturali.In ambito cardiologico, 9 i casi per i quali si è resa necessaria un'indicazione ad approfondimenti specialistici. Sul fronte posturale, invece, 44 gli studenti con necessità di ulteriori valutazioni specifiche.Non solo. La prevenzione si è sviluppata anche attraverso l'informazione e la formazione su temi centrali per la crescita degli adolescenti: dalla corretta alimentazione ai rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, fino alla promozione di stili di vita sani e consapevoli.Nel corso dell'anno, gli studenti sono stati coinvolti anche nel concorso creativo, per stimolare creatività e consapevolezza sui temi della sana alimentazione.Sono stati creati elaborati originali con personaggi ispirati ai valori del benessere e della corretta nutrizione, con l'obiettivo di promuovere, attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, l'importanza di uno stile di vita equilibrato.I lavori, valutati da una commissione sulla base di creatività e impegno, hanno permesso l'assegnazione di buoni Amazon del valore di 100 euro e premi dedicati e un contributo per materiale didattico per ogni scuola.Momento fondamentale che ha coinvolto le diverse realtà presenti è statadestinato al reparto di Chirurgia dell'Ospedaledi Corato, diretto dal dott. Cianci.Una dotazione fondamentale per affrontare situazioni critiche in ambito ospedaliero, con interventi tempestivi ed efficaci grazie alla disponibilità immediata di farmaci e dispositivi salvavita: uno strumento in grado di migliorare la qualità dell'assistenza, ridurre i tempi di risposta e supportare il lavoro del personale sanitario in condizioni di emergenza.Quello di oggi non è stato l'unico contributo di Granoro al Progetto Media. In questi 14 anni di vicinanza, diverse sono state le donazione all'Ospedale di Corato Umberto I per dotare alcuni reparti di moderne strumentazioni che ne hanno accresciuto il valore e l'operatività: nel 2011, nel 2012l'azienda ha dotato ciascun plesso dicon i relativi Istituti Comprensivi distrumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio,in dotazione al reparto di Cardiologia,per il reparto di Pediatria, dispositivo di imaging per l'accesso vascolare portatile, utilizzabile per la visualizzazione del patrimonio venoso periferico a raggi infrarossi corti e fonte luminosa esclusivamente a led, molto utile per le visite neonatali e a bambini molto piccoli, perché evita esami invasivi e dolorosi.ha donatosecondo gli standard più elevati e supporti per la ventilazione non invasiva eal reparto di Cardiologia dell'Umberto I unNel 2025, su richiesta del Primario di Pediatria dell'Ospedale Cittadino Granoro ha destinato il suo contributo all'acquisto di(armadietti, comodini e altre attrezzature utili)«Anche quest'anno – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Granoro – abbiamo voluto sostenere concretamente un progetto di grande valore sociale per la nostra comunità. Promuovere la prevenzione tra i più giovani e supportare il nostro ospedale significa investire nel futuro del territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti e volontari che, con impegno e dedizione, rendono possibile questa iniziativa».«Il Progetto Media – ha dichiarato, Presidente dell'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. – rappresenta per noi un impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. I risultati ottenuti anche in questa XIV edizione confermano quanto sia fondamentale intervenire in modo precoce, sia sul piano sanitario che educativo. La collaborazione con Granoro e con l'Ospedale di Corato ci consente di portare avanti un progetto concreto, vicino alle esigenze del territorio e capace di generare un impatto reale sulla salute e sul benessere dei ragazzi».