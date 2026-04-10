Progetto Media. <span>Foto Anna Lops</span>
Progetto Media. Foto Anna Lops
Eventi

XIV edizione del “Progetto Media 2.0”: 400 gli studenti coinvolti con screening gratuiti

Stamattina l’evento conclusivo del progetto alla presenza del team medico e della famiglia Mastromauro

Corato - venerdì 10 aprile 2026 12.50
Un progetto reso possibile dalla sinergia di più realtà: l'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V., il Pastificio Granoro e la famiglia Mastromauro, il team medico e paramedico dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, e alle singole personalità che hanno contribuito al successo del progetto. Tra queste il dott. Claudio Paolillo per la parte cardiologica, il dott. Savino Mastrorillo e la dott.ssa Annapia Carenza per l'ambito posturale, la dott.ssa Laura Francese e la dott.ssa Salvatorina Recchia per i focus sulla nutrizione, e la dott.ssa Romina Lotito per gli incontri dedicati al bullismo e al cyberbullismo

Grazie al loro costante impegno e determinazione, è giunta al termine la XIV edizione del "Progetto Media 2.0", il percorso rivolto agli studenti delle classi I delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato, con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della salute tra i più giovani.

L'evento conclusivo si è tenuto oggi 10 aprile presso l'Auditorium del Liceo Artistico, con una grande partecipazione anche per questa edizione, grazie al coinvolgimento di circa 400 studenti sottoposti a screening gratuiti cardiologici e posturali.

In ambito cardiologico, 9 i casi per i quali si è resa necessaria un'indicazione ad approfondimenti specialistici. Sul fronte posturale, invece, 44 gli studenti con necessità di ulteriori valutazioni specifiche.

Non solo. La prevenzione si è sviluppata anche attraverso l'informazione e la formazione su temi centrali per la crescita degli adolescenti: dalla corretta alimentazione ai rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, fino alla promozione di stili di vita sani e consapevoli.

Nel corso dell'anno, gli studenti sono stati coinvolti anche nel concorso creativo "#FoodHero con Granoro – Diventa un Supereroe del Cibo Sano", per stimolare creatività e consapevolezza sui temi della sana alimentazione.

Sono stati creati elaborati originali con personaggi ispirati ai valori del benessere e della corretta nutrizione, con l'obiettivo di promuovere, attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, l'importanza di uno stile di vita equilibrato.

I lavori, valutati da una commissione sulla base di creatività e impegno, hanno permesso l'assegnazione di buoni Amazon del valore di 100 euro e premi dedicati e un contributo per materiale didattico per ogni scuola.

Momento fondamentale che ha coinvolto le diverse realtà presenti è stata la donazione di un carrello completo per la gestione delle emergenze destinato al reparto di Chirurgia dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, diretto dal dott. Cianci.
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Una dotazione fondamentale per affrontare situazioni critiche in ambito ospedaliero, con interventi tempestivi ed efficaci grazie alla disponibilità immediata di farmaci e dispositivi salvavita: uno strumento in grado di migliorare la qualità dell'assistenza, ridurre i tempi di risposta e supportare il lavoro del personale sanitario in condizioni di emergenza.

Quello di oggi non è stato l'unico contributo di Granoro al Progetto Media. In questi 14 anni di vicinanza, diverse sono state le donazione all'Ospedale di Corato Umberto I per dotare alcuni reparti di moderne strumentazioni che ne hanno accresciuto il valore e l'operatività: nel 2011 l'ecocardiografo portatile, nel 2012 quattro monitor multiparametrici, nel 2013 l'ecografo cardiaco portatile, nel 2014 un kit High-Tech per le prove da sforzo, nel 2015 l'azienda ha dotato ciascun plesso di Scuola Media con i relativi Istituti Comprensivi di un defibrillatore automatico, strumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, nel 2016 e nel 2017 nuove apparecchiature elettromedicali in dotazione al reparto di Cardiologia, nel 2018 nuovi elettrocardiografi e nel 2019 un Vein Viewer Flex, per il reparto di Pediatria, dispositivo di imaging per l'accesso vascolare portatile, utilizzabile per la visualizzazione del patrimonio venoso periferico a raggi infrarossi corti e fonte luminosa esclusivamente a led, molto utile per le visite neonatali e a bambini molto piccoli, perché evita esami invasivi e dolorosi. Nel 2020 ha donato due postazioni complete per l'esecuzione di esami Emogas Analitici (EGA) secondo gli standard più elevati e supporti per la ventilazione non invasiva e nel 2023 al reparto di Cardiologia dell'Umberto I un macchinario CPET - Test cardiorespiratorio funzionale. Nel 2025, su richiesta del Primario di Pediatria dell'Ospedale Cittadino Granoro ha destinato il suo contributo all'acquisto di arredi (armadietti, comodini e altre attrezzature utili) per le stanze di degenza dei piccoli pazienti.

«Anche quest'anno – ha dichiarato Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro – abbiamo voluto sostenere concretamente un progetto di grande valore sociale per la nostra comunità. Promuovere la prevenzione tra i più giovani e supportare il nostro ospedale significa investire nel futuro del territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti e volontari che, con impegno e dedizione, rendono possibile questa iniziativa».

«Il Progetto Media – ha dichiarato Roberto Mazzilli, Presidente dell'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. – rappresenta per noi un impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. I risultati ottenuti anche in questa XIV edizione confermano quanto sia fondamentale intervenire in modo precoce, sia sul piano sanitario che educativo. La collaborazione con Granoro e con l'Ospedale di Corato ci consente di portare avanti un progetto concreto, vicino alle esigenze del territorio e capace di generare un impatto reale sulla salute e sul benessere dei ragazzi».
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