Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato

Dato il via libera dalla Commissione Pubblico Spettacolo

Corato - martedì 26 agosto 2025 11.20
Buone nuove per lo stadio comunale di Corato: giovedì scorso, 21 agosto, la Commissione Pubblico Spettacolo ha dato il via libera per l'agibilità dello stesso, così da accelerare i processi verso una sua piena fruizione.

«È una una soddisfazione che ripaga di tanti sacrifici, ansie, lavoro, impegni presi con i tifosi, gli atleti, le società sportive, la cittadinanza» ha dichiarato sulla piattaforma social il sindaco Corrado De Benedittis «Adesso lavoriamo d'intesa, andiamo dritti per dare al più presto avvio al secondo lotto di lavori per la riqualificazione dello stadio comunale. Andiamo avanti con la forza, la fiducia e l'ottimismo che ci contraddistinguono».

Molto entusiasta anche Beniamino Marcone, vicesindaco e assessore allo sport. «Abbiamo lavorato tanto per questo risultato storico e ringrazio senza alcuna distinzione tutti coloro i quali hanno contributo e stanno ancora lavorando per questo importante traguardo» afferma grato l'amministratore sulla sua pagina virtuale «Presto il nostro stadio tornerà a vivere, a essere il cuore pulsante della nostra comunità. Mancano gli ultimi dettagli, ma il traguardo è vicino».
