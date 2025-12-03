Torri faro allo stadio di Corato
Approvato progetto per il secondo lotto dello stadio comunale

Tra i lavori rientra la realizzazione della nuova pista di atletica, omologata per le competizioni regionali e nazionali.

Corato - mercoledì 3 dicembre 2025 8.04
Nell'ultima seduta di consiglio comunale, tenutosi mercoledì 26 novembre, sono state approvate una variazione del programma triennale dei lavori pubblici e del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Atti prodromici, insieme all' approvazione di giunta del 2 dicembre, alla richiesta di accensione di un mutuo all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale di 2.700.000 € con cui finanziare il secondo lotto di lavori dello Stadio Comunale.

Il progetto prevede lavori necessari all'adeguamento blocco spogliatoi, il rifacimento della pista di atletica leggera, la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l'omologazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, lo smontaggio della tribuna metallica e la demolizione di quella in cemento armato, la realizzazione di un nuovo deposito per le attrezzature di atletica leggera e, infine, la realizzazione di un nuovo varco di uscita per il pubblico.

«Si tratta di un investimento che mira alla riqualificazione TOTALE dello Stadio Comunale, un passo fondamentale che segue e completa la prima fase dei lavori già eseguiti», ha affermato l'assessore Marcone in un post Facebook. «Abbiamo scelto di adottare una visione ampia, strategica e inclusiva. Non stiamo semplicemente "aggiustando" un campo da calcio; stiamo restituendo piena dignità e centralità a un impianto che deve essere la casa di TUTTA la Corato sportiva. L'intenzione è quella di trasformare l'impianto in un importante centro di Atletica Leggera, che, data la presenza del campo in erba, potrà aspirare a ospitare appuntamenti e manifestazioni di rilievo nazionale, portando prestigio e movimento economico nella nostra città. Questa riqualificazione non avvantaggia solo una singola disciplina, ma garantisce strutture adeguate per la crescita e l'allenamento di decine di associazioni e centinaia di giovani atleti».
