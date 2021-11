"Fiore e Canto", ecco il nuovo libro di Luisa Vaesano

È una silloge di poesia illustrate "Fiore e Canto" (SECOP edizioni) il nuovo libro di Luisa Varesano che questa sera, venerdì 26 novembre alle ore 18:00, sarà presentata presso l'Agorà "Felice Tarantini" del Liceo "A. Oriani" in Via S. Faustina Kowalska a Corato.Un'opera, in cui l'autrice ha inteso rappresentare il ciclo della creazione e della vita: dall'anelito alla conoscenza fino a ciò che, forse, ci attende nel momento del distacco e oltre, passando per i momenti più significativi e universali dell'esperienza umana.Insomma, quest'opera è un flor y canto alla Vita, e la speranza è che in tanti possano identificare aspetti della propria esistenza e, forse, riconoscersi.Dopo i saluti della Dirigente prof. Angela Adduci, l'autrice dialogherà con la docente Maria Rosaria Bellucci.Sono previsti alcuni interventi di lettura, a cura di Antonella Puddu e Shannon Anderson, un intervento video a cura di Federica Buonsante, e un commento musicale a cura di Gabriele Lastella.L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale FOS in collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Oriani - L. Tandoi" e la SECOP edizioni, sarà coordinato da Raffaella Leone.Si accede liberamente all'evento solo con green pass.