Forte terremoto in Croazia, scossa avvertita anche in Puglia

Intorno alle 12.25 di questa mattina una scossa di terremoto è stata avvertita nella provincia Barletta Andria Trani e nel nord barese. L'epicentro dovrebbe essere in Croazia. La scossa pare sia stata distintamente avvertita dalla popolazione sulla costa adriatica.L'epicentro nei pressi di Zagabria, in Croazia, la scossa avvertita in gran parte del nord Est Italia e lungo la costa adriatica (Trieste, Venezia, Rimini, Ancona, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Pescara). La magnitudo preliminare è intorno ai 6.3 gradi sulla scala Richter.Seguono aggiornamenti.Ore 12.54Forte scossa di terremoto in Croazia, di magnitudo 6.2 secondo i dati preliminari dell'Istituto Nazionale di geofica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita nettamente anche in Italia. Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 spiega Amato dell'Ingv e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro. La scossa infatti è stata avvertita da Trieste a Napoli.Fonte: Televideo RAI