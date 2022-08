Fortissime raffiche di vento hanno svegliato centinaia di coratini intorno alle 4:45 del mattino di martedì 16 agosto.Le folate, piuttosto insistenti, hanno assunto forme analoghe ai vortici delle trombe d'aria, investendo quasi tutto il territorio per poi proseguire in direzione Bisceglie e sul litorale, con mareggiate che si sono verificate anche a Molfetta.Non si segnalano, per ora, danni rilevanti né disagi alla circolazione, fatta eccezione per qualche squarcio aperto nelle tende da sole rimaste abbassate sui balconi.