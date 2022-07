«La città si batterà per l'avanzamento culturale, per dare forza ai diritti di chi non ne ha»

Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha partecipato sabato pomeriggio alla manifestazione "Baripride", parata arcobaleno che ha attraverso le principali vie del capoluogo pugliese con l'obiettivo di affermare la necessaria tutela dei diritti di ciascun individuo.«È importante che chi rappresenta una città come Corato sia qui per dare forza ai diritti di chi non ne ha, per dare voce alle minoranze di ogni genere sancite e tutelate dalla Costituzione. Corato si batterà per questo avanzamento culturale con forza, determinazione, coraggio e gioia» ha commentato il primo cittadino.De Benedittis ha sfilato a fianco del Sindaco di Barie del neoeletto, da poche settimane alla guida dell'amministrazione comunale di Terlizzi.