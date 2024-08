Fuochi d'artificio in piazza Di Vagno: paura stanotte a Corato

Paura questa notte, adove intorno alle 00:00 sono state fatte esploderein centro, precisamente in. Si tratta di una zona che conta numerosi locali, dove erano seduti bambini, famiglie e comitive di ragazzi.Tante le segnalazioni, circolate questa mattina anche sui social media, dei cittadini che hanno assistito alla scena.I presenti, soprattutto i più piccoli, si sono spaventati, al punto da cercare riparo all'ingresso dei locali per evitare di essere colpiti da cenere e pietroline. Tanto terrore anche tra gli animali, che hanno sentito per un bel po' di tempo il rumore dei petardi.Per fortuna si è evitato il peggio, mache non è più da sottovalutare.