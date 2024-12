Intelligenza Artificiale e Sicurezza Urbana: se ne parla a Corato

Appuntamento per il convegno il 12 dicembre presso la Sala Riunioni di CMA Lifts

Le opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale per la sicurezza urbana e lo sviluppo economico: se ne parlerà in una conferenza a cura dell'Associazione Imprenditori Coratini (AIC), con il Comitato Locale IPA Ba/2 (International Police Association – Puglia), dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale e CMA Lifts.L'incontro si terrà il 12 dicembre alle ore 16:00 presso la Sala Riunioni di CMA Lifts, in S.P. 238 km 11,728. Parleranno del tema il prof. Michelangelo Ceci, docente dell'Università di Bari, Stefano Di Rosa, Direttore Generale del Parco Scientifico e Tecnologico Pontino Technoscience, il Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti e i sostituti Ubaldo Leo e Giuseppe Aiello. Intervento di chiusura del Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie.Le iscrizioni alla conferenza e la richiesta di attestato vanno presentate scrivendo a: ipacomitatobari2@gmail.com