Sicurezza a Corato, nei prossimi giorni il Prefetto sarà in città

Si è riunito, ieri sera, lunedì 2 settembre 2024, alle ore 18,00, il Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Bari, Dott. Francesco Russo, su richiesta del Sindaco De Benedittis, per affrontare, ancora una volta, la questione sicurezza nella Città di Corato. Alla riunione, hanno partecipato il Sindaco Corrado De Benedittis, la Presidente del Consiglio comunale Valeria Mazzone, il Presidente della Commissione sicurezza Mimmo Pisicchio e la Vicecomandante Sara Rosito.Il Sindaco insieme alla compagine comunale ha ribadito le forti criticità in tema di sicurezza già espresse in precedenza.Sono oggetto di approfondimento le recenti vicende che hanno riguardato la rinuncia dei giostrai a montare il Luna park, gli spari di fuochi d'artificio avvenuti venerdì sera in piazza Di Vagno e più in generale i diffusi fenomeni di microcriminalità che ledono sicurezza e serenità pubblica.Oltre ad essere stati ribaditi gli impegni già assunti dal Prefetto e dal Questore di Bari, dal Generale Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, lo scorso 25 giugno 2024, ultimo Comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica che aveva riguardato Corato, è in fase di predisposizione un ulteriore piano di interventi di carattere repressivo e investigativo. Già venerdì scorso, c'è stata un'operazione congiunta tra forze dell'ordine che ha identificato e denunciato alcuni soggetti.Ulteriori operazioni, su cui si è convenuta l'opportunità di mantenere la riservatezza, si svolgeranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane anche con una presenza sistematica del Reparto Prevenzione Crimini.L'amministrazione comunale, con grande rigore, si è fatta ancora una volta interprete e portavoce della forte richiesta di sicurezza reale e percepita proveniente dalla laboriosa comunità cittadina di Corato.Si è confermato il forte rapporto di collaborazione tra Comune e Forze dell'ordine che caratterizza sin dall'inizio l'azione amministrativa.Nei prossimi giorni, il Prefetto, invitato dal Sindaco, sarà nella città di Corato.