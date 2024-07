Tre istituti di vigilanza privata sorveglieranno gli arredi urbani nelle principali piazze di Corato

L'iniziativa, in vigore dallo scorso weekend, si terrà in tutti i fine settimana fino al 31 dicembre

. Le piazze interessate dal servizio sono:Il servizio di vigilanza si svolgerà, garantendo così una maggiore sicurezza e tutela del patrimonio urbano in orari critici per la vita notturna.Questa iniziativa nasce dalla volontà del sindaco Corrado De Benedittis e dell'Amministrazione comunale di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, tutelando al contempo gli arredi urbani da atti vandalici e garantendo una maggiore tranquillità per i cittadini e i visitatori.- dichiara il Sindaco Corrado De Benedittis - ringrazio i tre Istituti di vigilanza che hanno accettato di collaborare facendo rete tra loro e con il Comune. Contestualmente, sul versante ordine pubblico e sicurezza, è partito un programma di coordinamento tra le Forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale, finalizzato a garantire presidio dei luoghi pubblici e repressione di reati, a partire dallo spaccio. Nel frattempo, è già operativo in città il Reparto Prevenzione Crimini di Bari."