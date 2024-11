Segnaletica verticale abbattuta sulla SP234, alla svolta per Corato - San Magno

Powered by

Nei pressi della rotatoria all'altezza dell'incrocio fra la SP234 di "Castel del Monte" e la SP19 "Corato – San Magno verso Poggiorsini", si segnala la presenza di diversi pali della, colpiti con molta probabilità da veicoli ad eccessiva velocità.All'epoca fu un'opera molto attesa dagli automobilisti, che ha consentito di migliorare la sicurezza di un incrocio più volte teatro di incidenti stradali consentendo agli autoveicoli in transito di moderare la velocità: evidentemente, la presenza della segnaletica e dell'isola spartitraffico non ha scoraggiato tutti i guidatori di passaggio.La situazione è stata segnalata alla Città Metropolitana, per sollecitare un ripristino immediato.