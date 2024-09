Il senatore Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia), con i consiglieri di minoranza del Comune di Corato senatore Luigi Perrone, Ignazio Salerno, Nando Bucci, Gaetano Fuzio, Massimo Torelli, Michele Lotito, ha incontrato questa mattina il prefetto di Bari, Francesco Russo, per rappresentare il clima di diffusa insicurezza che pervade la città di Corato tanto da costringere i giostrai a non allestire il tradizionale luna park in occasione della festa di San Cataldo, proprio per questioni legate alla sicurezza."La rinuncia dei giostrai – ha sottolineato Melchiorre - è la punta dell'iceberg di una situazione di illegalità diffusa che sembra essere fuori controllo tanto da permettere alla criminalità di prendere il sopravvento, impedendo, di fatto, il normale svolgimento della festa patronale a Corato"."Episodi di spaccio, furti di auto e nelle case, rapine, minacce ed estorsioni sono all'ordine del giorno – hanno proseguito i consiglieri comunali di minoranza di Corato - per questo occorrono azioni concrete mirate al contrasto della criminalità anche perché in questo scenario a farne le spese sono le libere attività economiche e tutti i cittadini onesti".Il Prefetto di Bari si è dimostrato pienamente disponibile ad intervenire a supporto delle richieste avanzate affinché venga data una rapida risposta alle problematiche evidenziate. Soddisfazione è stata espressa dal senatore Melchiorre e dai Consigliere comunali di Corato per l'immediato intervento del Prefetto e per il clima collaborativo e costruttivo emerso dall'incontro.