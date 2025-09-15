Il tentato furto di questa notte
Il tentato furto di questa notte
Cronaca

Furto d'auto sventato sulla SP 234: Vigilanza Giurata di Corato mette i ladri in fuga

Abbandonata a bordo strada una BMW, spinta da un'Audi poi dileguatasi

Corato - lunedì 15 settembre 2025 12.10
Nuovo tentato furto con la cosiddetta tecnica della spinta, sventato da una pattuglia della "Vigilanza Giurata" di Corato.

Alle 00.50 circa di questa notte una pattuglia in servizio ha intercettato sulla strada provinciale 234, tra Corato e Castel del Monte, una BMW con le frecce e la sirena dell'allarme in funzione, spinta da un'Audi. I responsabili, accortisi della presenza della vigilanza, hanno rapidamente abbandonato sul ciglio della strada la BMW rubata, per darsi alla fuga a bordo dell'Audi dei complici.

Diversi i danni riportati dalla vettura che la banda ha tentato di rubare, tra i quali anche il finestrino lato guidatore rotto: gli accertamenti del caso sono stati effettuati dai Carabinieri.
  • furto d'auto
Si ribaltano con l'auto rubata in via Gravina, ladri in fuga
15 settembre 2025 Si ribaltano con l'auto rubata in via Gravina, ladri in fuga
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Ritrovata Audi Q3 rubata: era parcheggiata davanti a una villa Ritrovata Audi Q3 rubata: era parcheggiata davanti a una villa L'auto, risultata trafugata ad Andria, è stata rinvenuta dalle Guardie Campestri di Corato sulla SP2 via vecchia Canosa
Sventato furto d'auto in pieno centro a Corato Sventato furto d'auto in pieno centro a Corato Decisivo l'intervento della Polizia Locale dopo la segnalazione delle pattuglie della Metronotte
Metronotte, ritrovata in un fondo agricolo la Fiat Punto rubata a Corato Metronotte, ritrovata in un fondo agricolo la Fiat Punto rubata a Corato Gli agenti hanno riconsegnato l'autovettura al legittimo proprietario
Tentato furto in pieno centro a Corato, sventato grazie alla Metronotte Tentato furto in pieno centro a Corato, sventato grazie alla Metronotte Un'Audi Q5, parcheggiata su via Castel del Monte, era nel mirino dei banditi
Ladri d'auto messi in fuga dai vigilanti della Vigilanza Giurata Ladri d'auto messi in fuga dai vigilanti della Vigilanza Giurata Le auto erano state rubate a Corato e Terlizzi
Avevano rubato auto a Corato: arrestati due cerignolani Avevano rubato auto a Corato: arrestati due cerignolani I due soggetti, di 40 e 22 anni, incastrati dalle telecamere in flagranza di reato
Ritrovate carcasse di auto rubate Ritrovate carcasse di auto rubate Continua la piaga dei furti di auto nel territorio
Tentativo di furto in via Bagnatoio Tentativo di furto in via Bagnatoio I Metronotte sventano l'ennesimo furto di auto in città
A Corato la cerimonia di premiazione dell’Apulia Web Fest
15 settembre 2025 A Corato la cerimonia di premiazione dell’Apulia Web Fest
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo " e Enrico Fink con “Patrilineare "
15 settembre 2025 Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare"
Giornata Mondiale dell’Alzheimer, a Corato l'evento "Memory Trip "
15 settembre 2025 Giornata Mondiale dell’Alzheimer, a Corato l'evento "Memory Trip"
I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani
14 settembre 2025 I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani
1
Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma
13 settembre 2025 Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma
Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato
13 settembre 2025 Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato
Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico
13 settembre 2025 Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico
Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
13 settembre 2025 Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.