Furto d'auto sventato sulla SP 234: Vigilanza Giurata di Corato mette i ladri in fuga

Nuovo tentato furto con la cosiddetta tecnica della spinta, sventato da una pattuglia della "Vigilanza Giurata" di Corato.Alle 00.50 circa di questa notte una pattuglia in servizio ha intercettato sulla strada provinciale 234, tra Corato e Castel del Monte, una BMW con le frecce e la sirena dell'allarme in funzione, spinta da un'Audi. I responsabili, accortisi della presenza della vigilanza, hanno rapidamente abbandonato sul ciglio della strada la BMW rubata, per darsi alla fuga a bordo dell'Audi dei complici.Diversi i danni riportati dalla vettura che la banda ha tentato di rubare, tra i quali anche il finestrino lato guidatore rotto: gli accertamenti del caso sono stati effettuati dai Carabinieri.