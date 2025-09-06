Ritrovata Audi Q3 rubata era parcheggiata davanti a una villa

Un'Audi Q3 parzialmente danneggiata e priva di alcuni pezzi della carrozzeria è stata rinvenuta questo pomeriggio dalle Guardie Campestri di Corato.L'auto era parcheggiata davanti al cancello di una villa ubicata sulla SP2 Via vecchia Canosa, nel territorio di Corato.Intorno alle 15:30, durante un giro di controllo, una pattuglia ha notato il veicolo e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri e personale del Commissariato di CoratoDai primi accertamenti è emerso che l'Audi Q3 era stata rubata ad Andria.I Carabinieri hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e hanno contattato la legittima proprietaria per il recupero del mezzo.