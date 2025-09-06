auto rubata
Ritrovata Audi Q3 rubata era parcheggiata davanti a una villa

L'auto, risultata trafugata ad Andria, è stata rinvenuta dalle Guardie Campestri di Corato sulla SP2 Via vecchia Canosa

Corato - sabato 6 settembre 2025 17.37
Un'Audi Q3 parzialmente danneggiata e priva di alcuni pezzi della carrozzeria è stata rinvenuta questo pomeriggio dalle Guardie Campestri di Corato.
L'auto era parcheggiata davanti al cancello di una villa ubicata sulla SP2 Via vecchia Canosa, nel territorio di Corato.
Intorno alle 15:30, durante un giro di controllo, una pattuglia ha notato il veicolo e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri e personale del Commissariato di Corato
Dai primi accertamenti è emerso che l'Audi Q3 era stata rubata ad Andria.
I Carabinieri hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e hanno contattato la legittima proprietaria per il recupero del mezzo.
