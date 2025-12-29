Recuperata in Viale degli Abeti a Corato una Fiat Panda rubata
Recuperata in Viale degli Abeti a Corato una Fiat Panda rubata

L’auto è stata così restituita al legittimo proprietario

Corato - lunedì 29 dicembre 2025 9.31
Una Fiat Panda é stata segnalata alle FFOO nella serata di ieri, 28 dicembre. L'auto era apparentemente parcheggiata lungo il viale degli Abeti ma le nostre GpG, che ben conoscono le abitudini e consuetudini dei luoghi, hanno subito notato la presenza di quel veicolo che non appartiene a nessuno dei residenti. I Carabinieri giunti sul posto hanno rilevato che la stessa fosse oggetto di furto, denunciato in Corato il 25 Dicembre scorso.

L'auto è stata così restituita al legittimo proprietario.
