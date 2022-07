Giorgia Surina a Corato per il secondo appuntamento di "Libri in scena"

La rassegna "Libri in scena", promossa a Corato dalla Libreria Sonicart B-Side di Corato, è partita nel migliore dei modi. Notevole la partecipazione, lo scorso 5 luglio, all'incontro con il popolare giornalistache si è tenuto nel Chiostro di Palazzo di Città. La quindicesima edizione dell'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'associazione di promozione sociale "Il sorriso di Antonio", attiva nella sensibilizzazione alla ricerca sui linfomi non Hodgkin. Nobili finalità sociali affiancano l'intenzione di diffondere la cultura e la lettura sul territorio coratino.È già tempo di pensare al secondo appuntamento della kermesse. Venerdi 15 luglio, alle ore 19:30, gli spazi di Maperò in largo Plebiscito accoglieranno. Nata a Milano da padre croato e madre pugliese, alla fine degli anni '90 ha cominciato a lavorare come conduttrice televisiva. È stata una delle prime VJ d'Italia, diventando il volto e la voce di un'intera generazione che ascoltava la stessa musica e si appassionava alle stesse serie tv.Sul piccolo schermo è entrata nel cast di "Don Matteo", "Non dirlo al mio capo", "Un medico in famiglia" per poi approdare al cinema e alla radio.Attualmente conduce Shaker su RTL 102.5.è il suo romanzo d'esordio con Giunti.I successivi due eventi sono in calendario venerdì 22 luglio cone martedì 26 luglio con ospite