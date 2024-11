Giornata nazionale di preghiera per le vittime di abusi, il messaggio di Mons. D'Ascenzo

Ricorre il 18 novembre la IV Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. "Ritessere fiducia" è il tema scelto per il 2024."Al cuore di ogni relazione umana, personale o comunitaria, vi è un atto di fiducia. Affidarsi è anche il movimento che anima la fede di ogni uomo e donna credente" - scrive la Presidente del Servizio Nazionale tutela minori e adulti vulnerabili Chiara Griffini - "In ogni forma di abuso sappiamo esserci invece un tradimento e una rottura nella fiducia, che investe non solo vittima e abusante, ma tutto il contesto in cui ciò accade"."Invito tutta la comunità ecclesiale diocesana – dichiara l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo – ad unirci nella preghiera, favorendo occasioni di incontro e di riflessione, grazie all'apporto del Servizio diocesano per la tutela dei minori".