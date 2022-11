Giornata mondiale dei poveri, a Corato le iniziative diocesane

La sesta Giornata mondiale dei poveri sarà celebrata a livello diocesano nella città di Corato domenica 13 novembre. Il raduno è in programma alle 9, mentre alle 9:30 si svolgerà l'inaugurazione della sede della Caritas diocesana di Corato realizzata con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa cattolica.A seguire, dalle 10, si terrà un incontro con la partecipazione di, di, del Sindaco di Corato, del presidente dell'Epass onlus di Bisceglie, del dottore del dottor. Nel corso della manifestazione e fino a mezzogiorno sarà possibile effettuare gratuitamente la visita urologica per la prevenzione del carcinoma prostatico con eventuale ecografia apparato urinario, la consulenza pneumologica, l'elettrocardiogramma con cardiologo e l'ecografia della tiroide. Le attività saranno coordinate dal dottor, responsabile sanitario del Poliambulatorio "Il buon Samaritano" di Bisceglie. Alle 12 si terrà una celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor D'Ascenzo.«La giornata sarà declinata all'insegna della seguente citazione "Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (2Cor8,9)» ha sottolineato il diacono, delegato episcopale per la Caritas. «Con queste parole l'apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata mondiale dei poveri torna anche quest'anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. Tra queste, si impone sempre più, la povertà sanitaria. Molte persone e famiglie, per il generale peggioramento della propria condizione economica, non possono permettersi alcune visite mediche specialistiche. Drammaticamente si dibattono tra il pagare le bollette e il curarsi. Si tratta di una povertà molto diffusa anche tra gli anziani. Per questo Epass di Bisceglie e Orizzonti di Trani da anni offrono gratuitamente alcune visite specialistiche e consulenze mediche. Ne avremo un esempio proprio domenica 13 novembre con alcune prestazioni che gratuitamente saranno offerte a quanti si presenteranno presso la nuova sede della Caritas diocesana a Corato».Il Sindacoha aggiunto: «Siamo lieti che l'Arcidiocesi abbia scelto di celebrare a Corato la Giornata mondiale dei poveri. Un appuntamento che ci richiama a rafforzare e innovare le politiche sociali, nell'ottica del contrasto alle povertà, della promozione umana e sociale e della collaborazione con realtà importanti come la Caritas, da sempre impegnata sul territorio, al fianco delle persone più fragili».