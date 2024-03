Giornate del FAI: giovani artisti espongono a Bisceglie

Powered by

Puntuali tornano le Giornate del FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Primavera che hanno visto alcune città del territorio coinvolte nell'apertura al pubblico di palazzi, musei, chiese, parchi e altri siti che solitamente sono di difficile accesso ai visitatori.Ed è proprio a Bisceglie che alcuni artisti di Terlizzi come il noto istrionico Paolo De Santoli, i due artieri-figuli Francesco Barone e Umberto Saldarelli, tra loro hanno partecipato anche alcuni studenti che frequentano il liceo artistico di Corato.Nell'ambito di un progetto di PCTO coadiuvati dalla professoressa Donatella Di Bisceglie, i ragazzi hanno prima studiato e realizzato le loro opere, poi le hanno presentate all'interno della medievale chiesetta biscegliese di Santa Margherita.L'intento è quello di sposare la nuova creatività visuale all'interno di architetture di pregio, come quelle che il FAI individua con grande competenza. Si tratta di un modo per rinnovare l'interesse verso luoghi conosciuti e incentivarne l'attrattività grazie a proposte d'arte.Le giornate FAI attirano un pubblico molto attento che apprezza parecchio la combinazione vincente fra arte e storia.