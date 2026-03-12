Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria dell'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani"

Sabato 21 e domenica 22 marzo torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite a contributo libero, si tratta delle. Per l'occasione a Corato si potrà visitare l'L'edificio si impone con la sua mole nel centro storico di Corato affacciandosi su Corso Garibaldi ed occupando un grande isolato comprendente anche la Chiesa dedicata a S. Francesco. L'ingresso principale è su Corso Garibaldi ma la fiancata laterale, ove si aprivano la Casa di Mendicità e la chiesa, sono su via Carmine, una importante arteria viaria che in modo radiale conduce dal centro verso la periferia. Si accede alla sede storica del Liceo percorrendo Piazza V. Emanuele e Corso Garibaldi che erano stati oggetto della ristrutturazione urbanistica realizzata dal sindaco Giuseppe Patroni Gr.L'edificio costruito nel 1711 come Monastero di clausura femminile è famoso a Corato per essere stato sede del Liceo Classico "A. Oriani" dal 1924 al 1980 quando, a causa del terremoto dell'Irpinia, fu dichiarato inagibile. Nel 1700 il luogo privilegiato per l'educazione dei figli cadetti di nobili e ricchi era il monastero. A Corato esistevano 4 conventi maschili ed un monastero femminile e nel 1711,con una donazione di mille ducati dell'arciprete don Bernardino Aduasio, di don Domenico Basile e della famiglia Brigoli fu eretto il Monastero del Divino Amore. In un documento del 1864 si legge che questo edificio fu espropriato con le leggi del Parlamento del Regno d'Italia e successivamente vi fu ubicata la "Casa-ricovero di Mendicità".Nel 1923 era nato a Corato un Liceo Ginnasio privato ubicato presso l'Edificio scolastico Fornelli e nel 1924 con delibera Comunale fu trasferito nella ex struttura del convento del Divino Amore al secondo piano, occupando parte dello stabile.L'incremento degli studenti fu costante e nel 1928 fu realizzato un ampliamento.Il lato principale dell'edificio presenta una base con quattro file di bugnato regolare. Si alternano sulla parte bassa della parete intonacata sei fasce a bugnato più rustico. Presenta due portoni d'accesso, caratterizzati da plinti totalmente bucciardati sui quali poggiano le lesene. L'edificio si eleva in due piani. Una cornice marcapiano lo fascia interamente e segna il passaggio al primo piano sul quale si affacciano otto finestre; al secondo piano ce ne sono nove, tutte con stipiti e architravi. Il lato che si affaccia su via Carmine è caratterizzato dallo stesso bugnato rustico che decora l'angolo del prospetto principale e riveste metà della facciata fino alla cornice marcapiano.L'angolo via Carmine-Corso è caratterizzato da una colonna incassata nella muratura con un capitello in cui da un gioco di anelli fuoriescono 4 volute molto plastiche. Nello stabile è inglobata la Chiesa di S. Francesco, in origine oratorio del Convento.L'Amministrazione Comunale di Corato da tre anni è tesserata al FAI. L'apertura straordinaria di parte dell'enorme cantiere di restauro dell'edificio risponde alla programmatica volontà del Sindaco, di tutti i Consiglieri ed in particolare degli Assessori alla Cultura e all'Urbanistica e della qualità della vita urbana di rispondere alla curiosità di tutti i cittadini sulla futura destinazione dello stabile.Da un messaggio del CREA (Corato Ricreativa, Ecologica, Attiva) si apprende che, dopo decenni di abbandono e di oblio, l'ex Liceo Oriani si prepara a una trasformazione radicale, che lo restituirà alla città come contenitore multifunzionale, culturale e sociale di riferimento.